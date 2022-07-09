Эта новая утечка раскрывает некоторые игры, которые могут появиться на PlayStation Plus и Extra в следующем месяце.

Новая утечка дала нам ранний взгляд на игры, которые могут появиться в PlayStation Plus Extra и Premium в следующем месяце.

согласно с ResetEra’s BlackBate — таинственный постер, на котором должным образом просачивались игры с опережением графика — похоже, два главных подписчика Sony PS+ увидят следующие игры, присоединившиеся к линейке: Stray (Что относится к тому, что мы уже знаем), FFVII Remake Intergrade + FF7R EPISODE INTERmission, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Rogue Remastered, Assassin’s Creed Freedom Cry, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Saints Row IV: Reelected.

Трейлер Stray с датой выхода.

BlackBate считает, что игры добавятся в библиотеку PS Plus 19 июля — да, в дату выхода Stray — и помните, что это всего лишь «несколько игр», возможно, намекая на то, что это еще не все.

Без официального подтверждения от Sony все, что мы можем сделать, это рассматривать это как еще один необоснованный слух на данный момент, но если это окажется правдой, похоже, что это хороший месяц, чтобы быть поклонником классических игр Assassin’s Creed.

«Из того, что мы видели до сих пор, Stray — это игра для двух игроков — главный герой — пушистый рыжий шарик, но они заперты в жалком бетонном блоке, освещенном яркими неоновыми огнями», — сказала Лотти в своем недавнем интервью. . блуждающий предварительный просмотр.

«Это город замусоренных улочек, жадных до кошачьего мяса существ и головоломок, которые, несмотря на небольшое понимание, которое мы получаем, действительно интересны. Всегда ли город принадлежал роботам? Если нет, то как они стали единственными жителями?» «Почему там решетки? Когда головы роботов, разработанные для мониторов ПК в 90-х, не имеют ртов? И самое главное — где именно наш кот и насколько они на самом деле опасны? Поиск ответа на эти вопросы будет в ваших лапах ».