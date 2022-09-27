Эта роскошная паровая столешница имеет большое значение

картина : Котаку

в то время как поверхность пара, улучшенный мини-ПК от Valve предлагает множество игровых возможностей в портативном формате, и отсутствие подставки было больным вопросом. Вход декмати: Простой пластиковый кронштейн, который позволяет прикрепить к задней части деки не только очень удобную подножку, но и множество других специализированных монтажных решений.

Deckmate — детище инженера-дизайнера Siri Ramos. Рамос описал, как Сообщество Steam Deck Их энтузиазм и поддержка помогли им превратить то, что когда-то было интересным личным проектом, в полнофункциональный продукт. Любовь сообщества к небольшим проектам в стиле производителя, несомненно, будет очевидна, просто прокручивая р/SteamDeck. Deckmate развился из серии 3D-печатные прототипы и ранние детали в готовый продукт с профессиональным чувством. Теперь, когда я использовал его в течение нескольких недель, он кажется очень естественным расширением для настольной платформы с несколькими собственными сюрпризами.

В центре «системы» Deckmate, как ее называет дизайнер, находится «кулак», простая пластиковая клешня, которая сжимает заднюю часть мини-компьютера, как толстовку на бедном зомби. И так же, как и балласт, это очень плавное крепление, которое не конфликтует со штатным защитным кожухом системы. Ручка также может вмещать две запасные SD-карты и, как и головной убор, с большей вероятностью останется там, где вы ее положили. Я переместил его в Steam Deck только один раз, и отгибать пластик, чтобы удалить его, кажется, что я хочу сделать это максимум несколько раз.

Выемки видны сверху и снизу устройства, если смотреть спереди, но цвет и фактура пластика хорошо сочетаются с поверхностью. Я его практически не замечаю и не чувствую руками во время игры.

Кронштейн «ручка» надежно прикреплен и обеспечивает точку крепления для всего остального. картина : Котаку

Сам кронштейн ручки мало что делает. Вместо этого он позволяет вставлять различные «крепления» в заднюю часть устройства. Они удерживаются на месте парой пружин. Доступные крепления включают в себя чрезвычайно простую в использовании подставку, «шайбы» с клеем для крепления аккумулятора или концентратора USB-C, настенные крепления и даже 75-мм крепление VESA, которое можно увидеть на задней панели компьютерных мониторов.

Пока я использовал один из своих мячей в качестве удобного концентратора USB-C, который позволял мне подключать различные USB-устройства с помощью кабеля Ethernet для ускорения загрузки, я чувствовал, что подставка для меня важнее.

Вы можете не думать о стоянии; Это очень простое устройство и концепция. Но, учитывая размер и вес Steam Deck, возможность прикрепить его к спине немного напоминает рост третьей руки, особенно при игре на диване или кровати.

Это стало очевидным для меня, когда я решил разжечь костер Человек-Паук: Ремастеринг одна ночь. Лежа на кровати с установленной подставкой, я мог просто положить устройство перед собой, чтобы посмотреть вступительную сцену, а затем поймать его, когда я был готов начать раскачиваться по острову Манхэттен. Это может показаться не очень очевидным, если вы не проводите много часов в палубе, поэтому позвольте мне дать некоторый контекст.

Deckmate совместим с солнцем, а я нет. картина : Котаку

Steam Deck настолько тяжел, как кажется. Это отличное устройство! И игра в течение длительного времени, по крайней мере у меня, вызывает у меня покалывание, а затем онемение рук. Возможность установить его, когда экран все еще обращен ко мне, и дать моей руке перерыв во время неинтерактивных сцен, позволила мне проводить больше времени за игрой. Подножка также имеет хорошую регулировку. Он может поворачиваться на полные 120 градусов, и вы никогда не почувствуете этот хлипкий кусок хлама, связанный с Nintendo Switch, который всегда, кажется, вот-вот сломается. Подставка Deckmate также идеально подходит для размещения устройства на столе и крепления клавиатуры.

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Одним из неожиданных преимуществ является высокое тепловыделение поверхности. Возможность поддерживать его с помощью вытяжного вентилятора, направленного в более вертикальном направлении, кажется лучшим способом настроить машину, когда она что-то загружает или воспроизводит графически интенсивную сцену. Если верить Reddit, может быть слишком Ароматерапия Преимущества мне наслаждаться.

Еще одно удивительное использование подставки заключается в том, что, лежа в постели или на диване, я могу использовать ее как монополь, что позволяет ей выдерживать большую часть веса устройства. В результате мои руки не выполняли работу ни по эксплуатации, ни по удержанию устройства. В целом, Deckmate с подставкой для подножки сделал Deck для меня гораздо более удобной машиной.

Хотя я считаю подножку звездой шоу, другие могут счесть более полезным установить дополнительные аксессуары на липкие шайбы. Как предупреждает веб-сайт Deckmate, клей, используемый в этих шайбах, почти постоянный. Поэтому, если вы хотите установить большой аккумулятор, USB-концентратор или что-то еще, имейте в виду, что вы создаете довольно постоянную связь между аксессуаром для диска и аксессуаром. Они останутся друзьями на всю жизнь.

У меня там сейчас много дел. картина : Котаку

Есть и другие предостережения. Если у вас есть какая-то кобура в стиле смартфона, обернутая вокруг вашей колоды, что делает ее толще, основание g Вероятно, он не подходит к скобе разрыва вокруг него. К счастью, Преобразователь Deckmate Содержащий тот же клей 3M, что и шайбы, обеспечивает альтернативный способ крепления. Перейдите к задней части корпуса третьей стороны. С некоторыми тротуарами может быть невозможно решить споры. В то время как FAQ Deckmate кажется довольно оптимистичным в отношении его пригодности для чего-то вроде файла Бассейн JSAUXя обнаружил, что скоба для рукоятки была слишком большой и делала ее неустойчивой, когда я сидел в док-станции.

Вы также можете использовать только одну подставку за раз, поэтому, если вы хотите использовать подставку и заряжать устройство с помощью внешней батареи, вам придется выбрать, что подключается к устройству. Правда, если вы используете подставку, у вас, вероятно, в любом случае будет плоская поверхность, на которую можно положить аккумулятор.

Паровая колода с прикрепленным кулаком расположена рядом с различными насадками Deckmate (крайний правый p uck подключается к универсальному концентратору USB-C). картина : Котаку

Важно отметить, что если вы используете концентратор USB-C, вам следует обратить пристальное внимание на длину кабеля, особенно при принятии окончательного решения использовать концентратор. В моем случае я подозреваю, что вставил диск слишком низко в свой концентратор, и в результате кабель USB-C сильно натянут при достижении единственного порта USB-C деки. Я, вероятно, попытаюсь собрать это обратно, но поскольку клей одноразовый, мне, вероятно, придется проявить творческий подход. Мораль истории: измерьте длину кабелей и используйте адаптеры под прямым углом там, где это имеет смысл.

После отсоединения док-станция и любые устройства, оборудованные шайбой, легко поместятся в сумку для хранения, которая входит в комплект вашей колоды. Вы можете просто ввести его в него отсек на нижней стороне У многих пользователей Steam Deck есть нашел творческий используется для. Однако, если ваши потребности распространяются на геймпад, клавиатуру и другие периферийные устройства, вам понадобится сумка большего размера. В тех случаях, когда вы хотите путешествовать налегке, вы можете просто отсоединить крепления Deckmate и оставить дугу «захвата» незаметной.

Детали Deckmate плотно прилегают к нижнему отсеку контейнера Steam Deck. картина : Котаку

Если вам просто нужна подставка, вам понадобится подставка с ручкой, которая стоит 20 долларов, а сама подставка устанавливается за дополнительные 15 долларов. Отдельные шайбы стоят 7 долларов каждая. Вы также можете приобрести «Всю систему», которая включает в себя ручку, две шайбы, крепление VESA, настенное крепление и нейтральный адаптер для корпуса за 49 долларов. Хотя вы, безусловно, можете найти более дешевые варианты подставок на Amazon и в других местах, система Deckmate кажется надежной и надежной. Сидя на палубе с подставкой Deckmate, вы никогда не почувствуете, что она рухнет (если угол установлен правильно). Его размер и качество сборки хорошо сочетаются с самой декой.

Вы также можете пойти по пути «сделай сам» Скачать цифровые файлы Deckmate И распечатайте сами. Я предполагаю, что это потребует проб и ошибок, но файлы бесплатны и распространяются, как и должно быть, под лицензией Creative Commons.

В целом, Deckmate, особенно с его подставкой, является отличным дополнением Steam Deck, которое расширяет возможности (и способы) игры на нем. Он высокого качества, хорошо выглядит и хорошо сочетается с духом DIY. Если повезет, мы увидим еще больше уникальных и качественных проектов такого типа, когда колода освоится в более широком ландшафте игрового оборудования.