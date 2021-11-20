Эта сделка по продаже OLED-телевизоров «Эпическая черная пятница» стоит всего 896 долларов и включает в себя кредит Amazon в размере 100 долларов.

Если вы придерживаетесь правильной продажи OLED, мы только что обнаружили одну из лучших. Сериалы о Черной пятнице Мы видели.

на ограниченное время, Amazon продает 48-дюймовый OLED-телевизор LG A1 за 896 долларов. Кроме того, используйте код купона «HBQ5KMZKGRRP» во время оформления заказа, и вы получите бесплатный кредит Amazon на сумму 100 долларов на свой счет. Это — один из лучших Черная пятница на Амазонке Мы видели это в этом месяце. (Примечание: Walmart Предложите ту же ценуAmazon — единственная компания, предлагающая халяву в размере 100 долларов).

Если вы находитесь на рынке, чтобы купить один NSOLED-телевизоры Доступны, не смотрите дальше, потому что LG A1 OLED — это набор, который сложно превзойти. Он оснащен мощным процессором LG Alpha 7 Gen 4 и множеством голосовых помощников на базе искусственного интеллекта; Представляем поддержку Amazon Alexa, Google Assistant и ThinQ AI, чтобы вы могли легко управлять своим телевизором с помощью голоса.

Этот OLED-телевизор также имеет разрешение 3840 x 2160. Поддерживает HDR10, HLG и Dolby Vision при работе с программным обеспечением LG WebOS 6.0 Smart TV. Эта конкретная модель оснащена 48-дюймовым дисплеем 4K Ultra HD с OLED-панелью и частотой обновления 60 Гц.

LG A1 OLED также имеет три порта HDMI 2.0 и один вход USB для сопряжения вашего OLED-телевизора с некоторыми Лучшие колонки Для лучшего иммерсивного звука.

В общем, эта сделка предлагает невероятную экономию. Вы получите один из самых популярных OLED-телевизоров на рынке на 303 доллара меньше. А 48-дюймовый экран наверняка впишется в любую комнату. Поторопитесь, ведь такие сделки с телевидением обычно длятся недолго.

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