Эта сделка Nintendo Switch в Черную пятницу 2022 года действительна везде

Хотите, наконец, получить в свои руки Nintendo Switch или пытаетесь получить много Nintendo Switch в качестве подарка в этом году? Что ж, друг мой, предложения Nintendo Black Friday в самом разгаре, с возвращением сделки Nintendo Switch за 299 долларов в Черную пятницу. Сделка действительна и доступна везде, без членства или других ограничений. Если вы хотите его иметь, просто закажите его, и кто-то, кого вы, вероятно, не знаете в униформе, доставит его к вам домой.

Я хочу повторить, что это лучший выбор для тех, кто ищет идеальный подарок для Nintendo Switch в этом году. За 299,99 долларов вы получаете неоновую консоль Nintendo Switch, цифровую копию Mario Kart 8 Deluxe и подписку для одного пользователя на Nintendo Switch Online. Это весь пакет.

Пакетное предложение Nintendo Switch «Черная пятница»

Как получить новые треки Mario Kart 8 Deluxe

С 3-месячной подпиской на Nintendo Switch Online вы получаете доступ к онлайн-играм и выбору игр Super NES и NES в рамках подписки. Однако, если вы хотите получить доступ к новым трассам Mario Kart 8, вам необходимо перейти на Подписка на расширение NSO. Этот уровень дает вам право на дополнительные треки Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, расширение Splatoon 2 Octo Expansion, а также доступ к избранным играм для Nintendo 64 и Sega Genesis.

Когда поступит в продажу набор Nintendo Switch «Черная пятница»?

Nintendo объявила, что распродажи в Черную пятницу начнутся в воскресенье, 20 ноября 2022 года. Розничные продавцы уже начали выставлять наборы на продажу, хотя распродажи Walmart в Черную пятницу официально не начинаются до 21 ноября. Скидки Best Buy на все товары в Черную пятницу начинаются 20 ноября. Amazon — это своего рода подстановочный знак, делающий то, что ему нравится, но предложения Amazon Black Friday уже действуют, и нет сомнений, что впереди еще тысячи.