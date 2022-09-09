Этим летом в Европе наблюдалась рекордная жара, но также и рекордная солнечная энергия

Согласно данным, опубликованным в четверг, Европа побила предыдущие температурные рекорды этим летом, поскольку длительные солнечные периоды вызвали чрезвычайно жаркие и засушливые условия на большей части континента, а также помогли увеличить столь необходимую солнечную энергию.

Европейская комиссия заявила, что средняя температура с июня по август на континенте в этом году была на 0,4 градуса Цельсия выше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2021 году. Только в августе Европейская комиссия заявила, что побила предыдущий месячный рекорд 2018 года на 0,8 градуса Цельсия. В этом году .

«Европейские температуры были выше среднего на востоке континента в августе, но все еще значительно выше среднего на юго-западе, где они также были высокими в июне и июле», — заявила комиссия со ссылкой на данные, собранные климатической программой Copernicus. , которая использует спутники для мониторинга температуры приземного воздуха с 1991 года.

Кроме того, исследовательский центр энергетики Ember заявил, что этим летом Европейский союз установил новый рекорд солнечной энергии, сократив потребность в импорте природного газа.

Человек мочит волосы у фонтана на Трафальгарской площади в центре Лондона, 19 июля. Этим летом в стране наблюдалась экстремальная жара. (Аарон Чаон/PA через AP)

Группа заявила, что с мая по август блок из 27 стран вырабатывал 12 процентов своей электроэнергии за счет солнечной энергии по сравнению с 9 процентами за тот же период прошлого года. Солнечная энергия чуть превысила долю, обеспечиваемую ветром или гидроэлектроэнергией, и чуть ниже доли, получаемой от сжигания угля.

По словам Эмбера, без 99,4 ТВт-ч электроэнергии, обеспечиваемой солнечной энергией, ЕС пришлось бы купить 20 миллиардов кубометров газа стоимостью около 29 миллиардов евро за четырехмесячный период.

Нидерланды и Германия, которые не славятся своим солнечным климатом, получают наибольшую долю своей электроэнергии от солнечной энергии, за ними следует Испания. В отчете говорится, что Польша испытала самый большой рост солнечной генерации по сравнению с 2018 годом, при этом установленная мощность увеличилась в 26 раз.

Ученые думают назвать волны тепла похожими на ураганы Поскольку изменение климата усугубляет волны тепла, международный проект экспериментирует с идеей называть эти погодные явления так же, как ураганы. Однако мнения экспертов о том, будет ли это иметь ценность, неоднозначны.

«Солнечные рекорды, зарегистрированные этим летом, помогли сохранить свет и сократить потребление критически важного газа в настоящее время в Европейском Союзе, обеспечивая краткосрочное снижение непомерно высокой стоимости энергии», — говорится в отчете.

Поскольку Европа пытается отказаться от российского газа из-за войны на Украине, а высокие цены на ископаемое топливо, как ожидается, сохранятся в течение многих лет, они призвали правительства обеспечить дальнейшее расширение использования солнечной энергии, в том числе путем устранения нормативных барьеров.

Авторы отметили, что это также поможет Европейскому союзу достичь своей климатической цели, заявив, что солнечная энергия, которая дает гораздо меньше электроэнергии в зимние месяцы, потребует к 2035 году девятикратного увеличения массы для достижения целей по выбросам, установленных в 2015 году. Парижское соглашение.