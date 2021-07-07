Этим летом в кино ушли в море две самостоятельные жемчужины.

Мифы о русалках и морских существах могут быть столь же древними, как и они, но современные кинематографисты все еще отваживаются погружаться в подводные фантазии. Это не просто волшебная история взросления от Disney и Pixar Лука. Эма. Жемчужина всего мира, играющая этим летом, “Германия”. Ундина “И” метрики Я также нашел новое вдохновение под водой.

Хотя у них есть общая нить, они также очень разные. «Ундина», которая сейчас транслируется по запросу, рассказывает о романтических переживаниях водной нимфы, которая живет и работает в Берлине городским историком. «Весы», выпущенный ограниченным тиражом в пятницу, повествует о колоритной молодой девушке Хаяте, отец которой отказывается приносить в жертву на море, что является нормой в бедной рыбацкой деревне.

Сценарист и режиссер Кристиан Петцольд «Ундина» вдохновился желанием продолжить работу с Полой Бир и Францем Роговски. Ближе к концу съемок «Транзита» он солгал и сказал, что у него есть другой сценарий для них, неопределенно относящийся к истории о водяной нимфе, которая принимает человеческий облик, когда влюбляется в мужчину.

«Они сказали мне:« Нам бы это понравилось, но сначала ты должен это написать », – сказал Петцольд. – И поэтому я оказался под давлением. Но для таких, как я, давление очень хорошо ».

Хотя Бир не была знакома с происхождением легенды, она знала историю в целом: она легла в основу балетов, стихов, литературы и даже Русалочки. К тому же Петцольд собирался внести в это свой вклад.

«Мне очень нравится, что христианин сочетает миф с современным миром, так что это не сказка, кто носит платья, аттракционы и большие парики. У него более естественный слой. «Не люби меня, я убью тебя», – сказал Бир. «Было весело играть. Она не человек, но хочет быть человеком. И у нее действительно чистое сердце. Я думаю, это дает ей возможность чувствовать эмоции, которых боятся люди ».

В конечном итоге это стало вдохновляющим выбором для этой пары во многих отношениях. Во время подготовки Ройовский обнаружил, что его пожизненная проблема с барабанной перепонкой, которая мешала ему погружаться под воду, больше не существует. Подводная эйфория Роговского во время уроков дайвинга произвела сильное впечатление на Петцольда, который стремился передать это чувство на экране.

Сценарист и режиссер «Аль-Мизан» Шахд Амин была так же удивлена, что в итоге она снялась в фильме «Русалка».

«Я никогда не думал о себе как о писателе, который сделает фильм о русалках, – сказал Амин. – Но я любил фэнтези, когда рос».

Окончив колледж и сняв два короткометражных фильма, она решила проявить немного магического реализма в своей работе. В конце концов, она тоже была поэтессой, и ее тянуло к символике в российском кино. Затем появилась потрясающая картина, на которой она была изображена: русалку на глазах у молодых девушек разрезал пополам кто-то, похожий на русалку. Я сразу начал писать.

«Я знала, что у меня есть золото в идее кодировать арабских женщин и бояться женщин с этими нимфами», – сказала она. Это история об отказе от жизни трупа, который ему дали. Она не понимает своей силы и уже убивает ее. Затем она медленно начала понимать значение своего тела. Она медленно начала избавляться от того, чему ее научило общество о ее теле. И когда она наконец принимает себя, мир принимает ее ».

Элегантные хиты фестиваля черно-белых фильмов Амина, везде от Венеции до SXSW, и фактически были представлены на премию Оскар в Саудовской Аравии в прошлом году. Она надеется, что американская публика тоже откликнется на нее. Она сказала, что одно из ее лучших шоу было в William & Mary в Вирджинии.

«Я надеюсь, что людям понравится увидеть что-то новое, – сказал Амин.

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