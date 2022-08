Эти комбо появляются с Рю и Чун-Ли, чтобы нанести огромный урон в Street Fighter 6.

Хотя я уверен, что многие из нас были рады попробовать демо-версию Street Fighter 6 для себя, до сих пор демо-версия была доступна только для определенных живых событий. Тем не менее, просто просмотр геймплейных клипов с целью анализа игровой механики и взаимодействия перед релизом, вероятно, является следующим лучшим решением.











Недавно вышло несколько видеороликов, которые дают нам представление о том, какой урон Рю и Чун-Ли могут нанести в текущей версии демо-версии Street Fighter 6. При определенных обстоятельствах наносимый урон в Street Fighter 6 выглядит примерно так же, как в Street Fighter 6. Урон Истребителя 5. .



















Во-первых, мы получаем представление об опасности вдохнуть бросок перед Рю, спасибо. Джавитс Ариас. Благодаря новой механике «Контр-наказание», Рю, кажется, может использовать свой тяжелый удар в положении стоя в качестве смертоносного старта для комбо, потому что в этом случае это, по-видимому, заставит противника рухнуть.





Поскольку EX Specials (Overdrive) теперь привязаны к счетчику Drive и отделены от Super Meter, можно объединить EX Hashogeki (Stack) в EX Joudan Sokutogeri (отскок от стены) в отмененный Dragon Punch в Ryu Level 3. Супер.









Для Чун-Ли клип, загруженный Мэтью Эдвардс Показывает, как персонаж может объединить группу, состоящую из его суперспособностей 2-го и 1-го уровня. По-видимому, любой, кто выполнял это комбо, мог помнить, что уровень 1 и уровень 2 обычно не могут быть отменены из обычных спец. Для этого должен быть потрачен метр приборной панели.





Несмотря на это, Чун-Ли затем может нанести серию из трех ударов в воздух, прежде чем нейтрализоваться на атмосферном уровне Super 1. В общей сложности она наносит противнику 32 комбинированных удара, чтобы победить ИИ.