Эти люди скорее умрут, чем сдадутся: российские и украинские студенты вспоминают год войны

Майя Майли, украинка-первокурсница, специализирующаяся на международных отношениях и политологии, вспоминает день, когда Россия вторглась в Украину, как день, когда мир замер.

«Время остановилось. Мне казалось, что это действительно конец, — сказала она. — Это как будто вы держите стакан с водой и роняете его, и он разлетается вдребезги».

Война на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявить «Специальная военная операция» и начала крупномасштабное наземное, морское и воздушное вторжение в восточноевропейскую страну. Спустя год после начала конфликта, когда освещение и обсуждение боевых действий в СМИ пошло на убыль, украинские и российские студенты размышляли о влиянии войны на их идентичность, связи и чувства.

Новизна войны исчезла, поскольку в СМИ и американском обществе стали доминировать другие темы. [grows] «Я устал от одних и тех же новостей, — сказал Беня Вишневецкий, первокурсник российско-украинского факультета, специализирующийся на международных отношениях и международном бизнесе. Я чувствую желание и обязанность вместе с моим народом напомнить американцам об этом. [the war] Это еще не конец.»

Колледж социальных и гуманитарных наук университета провел 1 марта панельную дискуссию, чтобы обсудить затянувшиеся последствия войны для двух стран и международного сообщества.

Оле Коциоба, участник дискуссии и директор по публикациям Украинского исследовательского института при Гарвардском университете, родился и вырос в Украине. На протяжении всей дискуссии он сосредоточился на украинской точке зрения и сказал, что конфликт важен, потому что «человеческие страдания имеют значение».

«Есть много историй, которые не доходят до американских СМИ, и множество событий на местах, которые переживают люди, неизвестны за пределами Украины», — сказал Коцюба. Многие люди были перемещены, а дети разлучены со своими родителями. [and] Украинские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет не могут покинуть страну и должны остаться, если их призвали воевать».

Милли, у которой все еще есть семья и друзья в Украине, сказала, что, хотя некоторые из них бежали в соседние страны, многие все еще «работают волонтерами, помогают создавать системы социальной защиты и работают с организациями, чтобы поддержать страну».

Другие участники дискуссии сосредоточились на более широких последствиях конфликта, включая нестабильность международных ядерных соглашений и мировой порядок после Второй мировой войны.

«[International] сказал член группы Стивен Флинн, профессор политологии и директор-основатель Глобального института устойчивости на северо-востоке.

Флинн также говорил о России вооружение продовольствия в конфликте, заявив, что дестабилизация экономики Украины, которая известна своим экспортом зерна как одной из мировых житниц, привела к отсутствию продовольственной безопасности еще 30 миллионов человек.

Стойкость украинского народа как внутри страны, так и за рубежом проявилась в неожиданной продолжительности конфликта, который эксперты Ожидается, что он будет недолгим из-за военной мощи России. Хотя поддержка Запада имела решающее значение для сохранения целостности Украины, Коцюба отметил, что украинцы больше лично заинтересованы в войне.

«Для украинцев это борьба поколений, это борьба поколений за выживание. Мы чувствуем, что мы в этом так долго, мы пережили столько оскорблений, пыток, изнасилований и всего от русских, что если мы сдавайся снова, нам лучше погибнуть».

Антон Хлебс, аспирант кафедры управления цепочками поставок Северо-восточного университета и соучредитель Inc. Украинский культурный центр в Новой АнглииUCCN, или UCCN, — это эмоция, испытываемая при наблюдении за человеком, которого недавно освободили. видео На нем изображен украинский военнопленный, расстрелянный российскими войсками.

Он заглянул в [the Russians] «И он просто крикнул «Слава украинскому», что значит слава Украине, и в него начали стрелять», — сказал Хелпас. «Это вызвало такую ​​грусть, такой гнев, но и такую ​​гордость за человека, который смотрит прямо в камеру и говорит: «Слава Украине». ‘

Коцюба повторил, что для украинского народа это борьба не за землю, а за украинские ценности и свободу.

Путин воспользовался тесными связями и общими корнями двух стран Требовать У Украины нет культуры или идентичности, чтобы быть отдельной страной от России. Хотя у двух стран схожие обычаи, Хулбас говорит, что Украина сохранила свою идентичность, несмотря на «400 лет российского влияния… [keep] Назад к нашему языку и наследию [and] Наша история.»

По данным ЮНЕСКО, в Украине создано 245 объектов культуры, таких как музеи, памятники и библиотеки. уничтожен. Милли говорит, что эти нападения кажутся преднамеренным стиранием ее культуры.

«Есть причина, по которой они не только уничтожают военные объекты, места силы в Украине и государственные учреждения, но и бомбят музеи, бомбят родильные дома, бомбят больницы, бомбят школы», — сказал Милли. «Это не только борьба за землю, это борьба за идентичность и борьба за людей».

Вишневецкий, чей отец был русским, а мать украинкой, сказал, что, хотя до войны он гордился своей русской идентичностью, теперь он отвергает ее.

«[Ukraine] Это была относительно неизвестная страна [and is] Теперь нация воинов известна во всем мире своим сопротивлением одной из самых могущественных держав мира. «Я никогда не понимал гордости за свою идентичность, пока не почувствовал ее в себе. Я отказываюсь называть себя русским. Я украинец.

Милли сказала, что благодарна США за военную поддержку Украины и призвала людей быть осторожными в отношении войны. Она осудила ненависть к русскому народу, заявив, что «они в этом не такие».

«Я думаю, что люди должны просвещать других в этом вопросе, чтобы больше участвовать в украинской культуре, читать украинскую литературу, заглядывать в историю и смотреть на моду, культуру и религию там, потому что даже внутри столько широты и разнообразия», — сказал Милли. .

Хулбас призвал людей делать пожертвования организациям, которые поддерживают гуманитарные или военные усилия внутри страны, и призвал США продолжать поддержку, заявив, что такая помощь «поддерживает другую демократию, другую свободу, другую страну, которая хочет жить в свободе». [Military support is] число [the] Валовой внутренний продукт США.

Говоря о своем дедушке, который отказался отдать свою квартиру российским войскам, Коцюба подчеркнул сильную моральную приверженность украинцев военным действиям.

«Он сидит в углу и не двигается оттуда и говорит: «Ну, если дом рухнет, у меня больше шансов выжить, чем сидеть в углу», — сказал он. так, вы получите озноб. И вы понимаете, что эти люди скорее умрут, чем сдадутся».

Северо-восточный украинский культурный клуб продолжает работу сбор денег Для Razom, благотворительной организации, оказывающей гуманитарную помощь в Украине и тесно с ней сотрудничающей UCCN Организовывать просветительские мероприятия.