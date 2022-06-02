Эти новые и стильные кондиционеры — самые популярные летние покупки.

Он расположен на втором этаже жилого дома Клинтон Хилл Браунстоун Квартира Норы Делигтер с ее очаровательной довоенной отделкой явно была домом для человека, который подписывается на журнал «Мир интерьеров» и интересуется дизайном. В уютной гостиной стоял ярко-розовый диван от ABC Carpet & Home и кресла 19-го века, которые она заново обила шикарным постельным бельем. Была только одна проблема: качественный, звучный пластик Friedrichshain. кондиционер Он достался в наследство от предыдущих жильцов.

«Это было слишком масштабно и слишком напряжно», — сказал The Post 29-летний Делигер, сценарист и режиссер. «[It was] отвратительный.»

Итак, в мае 2021 года я заплатил около 479 долларов за гладкий жемчужно-белый оконный блок от бренда July. Goop сертифицирован, производитель дизайна, который предлагает покупателям возможность персонализировать обложку с помощью таких цветов, как лесной зеленый, розовый и «облачный». Впервые она увидела этот кондиционер своей мечты в витрине подруги, а затем узнала, что очередь из 20 000 человек, по слухам, должна получить его сама.

Нора Делегатор рассказала The Post, что с гордостью демонстрирует элегантную жемчужно-белую витрину бренда в июле месяце. Предоставлено июль

«У него была своя индивидуальность», — вспоминает она, описывая управляемый смартфоном блок с полностью скрытыми льняной крышкой слотами. Она получила его через месяц после размещения заказа и с тех пор с гордостью демонстрирует его.

«Люди такие: «Где вы нашли такого единорога?» — сказала Делигер, которая сейчас живет в Бед-Стоу с включенным кондиционером.

Забудьте о громоздких, устанавливаемых вручную кондиционерах, ненадежно размещенных в окнах квартир, которые охлаждают жильцов и наносят ущерб их интерьерам. Утилитарная бытовая техника получила широкое распространение благодаря привлекательным новым устройствам, таким как July, Windmill и Capsule. Когда ртуть поднимаетсяЖители Нью-Йорка потягивают коктейли и покупают модернизированные кондиционеры, которые даже стали символом статуса среди влиятельных лиц и владельцев дизайна.

«Не буду врать, я хочу эту маленькую задницу кондиционерНа своей странице в Instagram за июль один пользователь прокомментировал фотографию версии стоимостью 479 БТЕ, которая не будет доступна в течение как минимум шести недель. (За 8000 БТЕ вы заплатите 529 долларов США.) Текущая оценка доставки составляет не менее шести недель.

Как только влиятельный человек Патрик Джанели увидел, как полностью белая дизайнерская единица Windmill будет гармонировать с его светлым и ярким декором спальни, без каких-либо неприглядных выступающих ручек или отверстий, он был продан. Сэм Ортис

Последователи 40-летнего влиятельного лица Патрика Джаннелла, за которым следует @aguynamedpatrick, привыкли видеть его впечатляюще одетым как дома, так и за границей, когда он блуждает по проходам ближайшего компьютера Richard & Son. Тем не менее, последнее партнерство Джанель связано с компанией Windmill, которая производит модель мощностью 6000 БТЕ, которая продается по цене 365 долларов.

«Вы можете себе представить, что обращение к бренду кондиционеров было бы последним, что я сделала бы», — сказала The Post Джанель, которая живет во Флэтайроне. Но как только он увидел, как полностью белая консоль Windmill гармонирует с его светлым и ярким декором спальни, без каких-либо неприглядных ручек или вентиляционных отверстий, он был продан.

«Мне нравится элегантное решение утилитарных продуктов, и когда оно рядом, я абсолютно разочарована тем, что включаю его в свою жизнь», — сказала Джанель, опубликовавшая фото в Instagram, без рубашки и в постели, небрежно положив голову на ветряную мельницу. Ед. изм. Мгновенно отправляйте подписчиков своим личным сообщениям, чтобы получить код скидки.

Kapsul — это более тонкий блок, который подходит для окон. капсула

Элегантность не обязательно дешева; Эти маломощные июльские и ветряные агрегаты могут стать дорогими, но они выгодны по сравнению с «самым тонким оконным кондиционером в мире», который продает Kapsul. 5000 БТЕ продаются по цене 799 долларов.

Неважно — приманка дизайнера кондиционеров может быть очень мощной.

вместо Назад к Амазонке Чтобы быстро справиться с очередной волной жары в Лос-Анджелесе, Эмили Уорбертон потела два долгих месяца, ожидая в июле свою ценную квартиру, в которую она впервые влюбилась после того, как получила несколько рекламных объявлений в Instagram. Это стоило ожидания.

«Несколько моих соседей говорили мне, как здорово он выглядит снаружи», — сказал 26-летний Уорбертон, дизайнер интерьеров.

«Я не хотел покупать старые кондиционеры. Я бы предпочел, чтобы в моей гостиной сгорела большая неуклюжая машина, которая нарушит ход моего проекта».