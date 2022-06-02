Эти новые и стильные кондиционеры — самые популярные летние покупки.

Он расположен на втором этаже жилого дома Клинтон Хилл Браунстоун Квартира Норы Делигтер с ее очаровательной довоенной отделкой явно была домом для человека, который подписывается на журнал «Мир интерьеров» и интересуется дизайном. В уютной гостиной стоял ярко-розовый диван от ABC Carpet & Home и кресла 19-го века, которые она заново обила шикарным постельным бельем. Была только одна проблема: качественный, звучный пластик Friedrichshain. кондиционер Он достался в наследство от предыдущих жильцов.
«Это было слишком масштабно и слишком напряжно», — сказал The Post 29-летний Делигер, сценарист и режиссер. «[It was] отвратительный.»
Итак, в мае 2021 года я заплатил около 479 долларов за гладкий жемчужно-белый оконный блок от бренда July. Goop сертифицирован, производитель дизайна, который предлагает покупателям возможность персонализировать обложку с помощью таких цветов, как лесной зеленый, розовый и «облачный». Впервые она увидела этот кондиционер своей мечты в витрине подруги, а затем узнала, что очередь из 20 000 человек, по слухам, должна получить его сама.
«У него была своя индивидуальность», — вспоминает она, описывая управляемый смартфоном блок с полностью скрытыми льняной крышкой слотами. Она получила его через месяц после размещения заказа и с тех пор с гордостью демонстрирует его.
«Люди такие: «Где вы нашли такого единорога?» — сказала Делигер, которая сейчас живет в Бед-Стоу с включенным кондиционером.
Забудьте о громоздких, устанавливаемых вручную кондиционерах, ненадежно размещенных в окнах квартир, которые охлаждают жильцов и наносят ущерб их интерьерам. Утилитарная бытовая техника получила широкое распространение благодаря привлекательным новым устройствам, таким как July, Windmill и Capsule. Когда ртуть поднимаетсяЖители Нью-Йорка потягивают коктейли и покупают модернизированные кондиционеры, которые даже стали символом статуса среди влиятельных лиц и владельцев дизайна.
«Не буду врать, я хочу эту маленькую задницу кондиционерНа своей странице в Instagram за июль один пользователь прокомментировал фотографию версии стоимостью 479 БТЕ, которая не будет доступна в течение как минимум шести недель. (За 8000 БТЕ вы заплатите 529 долларов США.) Текущая оценка доставки составляет не менее шести недель.
Последователи 40-летнего влиятельного лица Патрика Джаннелла, за которым следует @aguynamedpatrick, привыкли видеть его впечатляюще одетым как дома, так и за границей, когда он блуждает по проходам ближайшего компьютера Richard & Son. Тем не менее, последнее партнерство Джанель связано с компанией Windmill, которая производит модель мощностью 6000 БТЕ, которая продается по цене 365 долларов.
«Вы можете себе представить, что обращение к бренду кондиционеров было бы последним, что я сделала бы», — сказала The Post Джанель, которая живет во Флэтайроне. Но как только он увидел, как полностью белая консоль Windmill гармонирует с его светлым и ярким декором спальни, без каких-либо неприглядных ручек или вентиляционных отверстий, он был продан.
«Мне нравится элегантное решение утилитарных продуктов, и когда оно рядом, я абсолютно разочарована тем, что включаю его в свою жизнь», — сказала Джанель, опубликовавшая фото в Instagram, без рубашки и в постели, небрежно положив голову на ветряную мельницу. Ед. изм. Мгновенно отправляйте подписчиков своим личным сообщениям, чтобы получить код скидки.
Элегантность не обязательно дешева; Эти маломощные июльские и ветряные агрегаты могут стать дорогими, но они выгодны по сравнению с «самым тонким оконным кондиционером в мире», который продает Kapsul. 5000 БТЕ продаются по цене 799 долларов.
Неважно — приманка дизайнера кондиционеров может быть очень мощной.
вместо Назад к Амазонке Чтобы быстро справиться с очередной волной жары в Лос-Анджелесе, Эмили Уорбертон потела два долгих месяца, ожидая в июле свою ценную квартиру, в которую она впервые влюбилась после того, как получила несколько рекламных объявлений в Instagram. Это стоило ожидания.
«Несколько моих соседей говорили мне, как здорово он выглядит снаружи», — сказал 26-летний Уорбертон, дизайнер интерьеров.
«Я не хотел покупать старые кондиционеры. Я бы предпочел, чтобы в моей гостиной сгорела большая неуклюжая машина, которая нарушит ход моего проекта».
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