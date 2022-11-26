Эти предложения Черной пятницы делают обновление SSD-накопителя PS5 емкостью 2 ТБ достойным покупки

Если вы хотите обновить внутреннюю память вашей PS5 без ущерба для скорости, любой старый SSD просто не подойдет. Вам понадобится твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 M.2 с номинальной скоростью чтения 5500 МБ/с. В этом году цены на высокоскоростные твердотельные накопители значительно снизились, что делает Черную пятницу 2022 года идеальной возможностью наконец-то получить отличные предложения на более крупные накопители емкостью 2 ТБ для вашей новой игровой консоли PS5.
Лучшие предложения Черной пятницы на PS5 SSD
Могут быть и другие предложения твердотельных накопителей в Черную пятницу, но это твердотельные накопители, которые мы опробовали сами и настоятельно рекомендуем. Они также служат отличными загрузочными дисками для вашего игрового ПК, если вам не нужно дополнительное место для хранения вашей консоли PS5.
1 ТБ за 87,99 долларов США
XPG Gammix S70 Blade 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7400 МБ/с) с радиатор
Насколько легко установить SSD?
Это очень просто! Полностью безинструментальное снятие крышки корпуса. Фактически, единственный винт, который вам придется выкрутить, — это винт, удерживающий крышку корпуса твердотельного накопителя на месте. Вы не можете вернуть его, даже когда закончите. У Sony есть быстрый и простой способ видеогид на ютубе.
Что делать, если у приобретенного мной твердотельного накопителя нет радиатора?
Sony рекомендует установить твердотельный накопитель (SSD) с присоединенным радиатором. Если SSD, который вы покупаете, не включает его, его легко купить примерно за 10 долларов на Амазоне И добавляйте сами. Большинство этих радиаторов крепятся только с помощью клейкой ленты, например термоленты.
Чтобы узнать о других предложениях, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями в Черную пятницу 2022 года или в нашей статье о предложениях PlayStation в Черную пятницу, в которой представлены лучшие предложения на игры, аксессуары и многое другое.
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