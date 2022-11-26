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Эти предложения Черной пятницы делают обновление SSD-накопителя PS5 емкостью 2 ТБ достойным покупки

26 ноября, 2022
Artem Sokolov

Если вы хотите обновить внутреннюю память вашей PS5 без ущерба для скорости, любой старый SSD просто не подойдет. Вам понадобится твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 M.2 с номинальной скоростью чтения 5500 МБ/с. В этом году цены на высокоскоростные твердотельные накопители значительно снизились, что делает Черную пятницу 2022 года идеальной возможностью наконец-то получить отличные предложения на более крупные накопители емкостью 2 ТБ для вашей новой игровой консоли PS5.

Лучшие предложения Черной пятницы на PS5 SSD

Могут быть и другие предложения твердотельных накопителей в Черную пятницу, но это твердотельные накопители, которые мы опробовали сами и настоятельно рекомендуем. Они также служат отличными загрузочными дисками для вашего игрового ПК, если вам не нужно дополнительное место для хранения вашей консоли PS5.

1 ТБ за 109,99 долларов США

Твердотельный накопитель WD Black SN850X 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 7300 МБ/с) с радиатор

WD Black SN850X Твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 x4 емкостью 2 ТБ (до 7300 МБ/с)

1 ТБ за 99,99 долларов США

WD Black SN850X Твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen4 x4 емкостью 2 ТБ (до 7300 мегабайт в секунду)

Твердотельный накопитель Samsung 980 PRO 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7000 МБ/с) с радиатором

Твердотельный накопитель Samsung 980 PRO 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7000 МБ/с) с радиатор

Твердотельный накопитель Samsung 980 PRO 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7000 МБ/с)

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Твердотельный накопитель Samsung 980 PRO 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7000 мегабайт в секунду)

XPG Gammix S70 Blade 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7400 МБ/с) с радиатором

1 ТБ за 87,99 долларов США

XPG Gammix S70 Blade 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7400 МБ/с) с радиатор

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Твердотельный накопитель Adata Premium 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 6100 МБ/с)

1 ТБ за 87,99 долларов США

Твердотельный накопитель Adata Premium 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 6100 мегабайт в секунду)

Твердотельный накопитель Crucial P5 Plus 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 6600 МБ/с)

Твердотельный накопитель Crucial P5 Plus 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 6600 мегабайт в секунду)

Твердотельный накопитель SK Hynix P41 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 7000 МБ/с)

Твердотельный накопитель SK Hynix P41 2 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 7000 мегабайт в секунду)

Твердотельный накопитель Kingston Fury Renegade 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 (до 7300 МБ/с)

Kingston Fury Renegade 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7300 мегабайт в секунду)

Corsair MP600 PRO LPX 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7100 МБ/с)

Corsair MP600 PRO LPX 1 ТБ PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (до 7100 мегабайт в секунду)

Насколько легко установить SSD?

Это очень просто! Полностью безинструментальное снятие крышки корпуса. Фактически, единственный винт, который вам придется выкрутить, — это винт, удерживающий крышку корпуса твердотельного накопителя на месте. Вы не можете вернуть его, даже когда закончите. У Sony есть быстрый и простой способ видеогид на ютубе.

Что делать, если у приобретенного мной твердотельного накопителя нет радиатора?

Радиатор твердотельного накопителя MHQJRH M.2 2280

Твердотельный накопитель MHQJRH M.2 2280 радиатор

Sony рекомендует установить твердотельный накопитель (SSD) с присоединенным радиатором. Если SSD, который вы покупаете, не включает его, его легко купить примерно за 10 долларов на Амазоне И добавляйте сами. Большинство этих радиаторов крепятся только с помощью клейкой ленты, например термоленты.

Чтобы узнать о других предложениях, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями в Черную пятницу 2022 года или в нашей статье о предложениях PlayStation в Черную пятницу, в которой представлены лучшие предложения на игры, аксессуары и многое другое.

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