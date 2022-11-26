Эти предложения Черной пятницы делают обновление SSD-накопителя PS5 емкостью 2 ТБ достойным покупки

Если вы хотите обновить внутреннюю память вашей PS5 без ущерба для скорости, любой старый SSD просто не подойдет. Вам понадобится твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 M.2 с номинальной скоростью чтения 5500 МБ/с. В этом году цены на высокоскоростные твердотельные накопители значительно снизились, что делает Черную пятницу 2022 года идеальной возможностью наконец-то получить отличные предложения на более крупные накопители емкостью 2 ТБ для вашей новой игровой консоли PS5.

Лучшие предложения Черной пятницы на PS5 SSD

Могут быть и другие предложения твердотельных накопителей в Черную пятницу, но это твердотельные накопители, которые мы опробовали сами и настоятельно рекомендуем. Они также служат отличными загрузочными дисками для вашего игрового ПК, если вам не нужно дополнительное место для хранения вашей консоли PS5.

Насколько легко установить SSD?

Это очень просто! Полностью безинструментальное снятие крышки корпуса. Фактически, единственный винт, который вам придется выкрутить, — это винт, удерживающий крышку корпуса твердотельного накопителя на месте. Вы не можете вернуть его, даже когда закончите. У Sony есть быстрый и простой способ видеогид на ютубе.

Что делать, если у приобретенного мной твердотельного накопителя нет радиатора?

Твердотельный накопитель MHQJRH M.2 2280 радиатор Мы видим Он она

Sony рекомендует установить твердотельный накопитель (SSD) с присоединенным радиатором. Если SSD, который вы покупаете, не включает его, его легко купить примерно за 10 долларов на Амазоне И добавляйте сами. Большинство этих радиаторов крепятся только с помощью клейкой ленты, например термоленты.

Чтобы узнать о других предложениях, ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями в Черную пятницу 2022 года или в нашей статье о предложениях PlayStation в Черную пятницу, в которой представлены лучшие предложения на игры, аксессуары и многое другое.