Эти умные очки Razer за 200 долларов стоят всего 25 долларов в Киберпонедельник

Киберпонедельник приносит нам самую низкую цену на умные очки Razer Anzu, которую мы когда-либо видели. Эти очки обычно имеют высокую цену в 199,99 долларов. В последние месяцы мы видели, как они упали до 49,99 долларов. Однако сегодня Woot продает его всего за 24,99 доллара. Это для совершенно новой пары очков с двухлетней гарантией от Razer. Очки Razer Anzu специально разработаны как для активного образа жизни, так и для компьютерных игр в помещении. Мы сами рассмотрели эти очки в прошлом году, но имейте в виду, что мы рассматривали их как очки за 200 долларов, а не 25 долларов.
Умные очки Razer Anzu по цене 199 долларов всего за 25 долларов
Очки Razer Anzu Goggles поставляются с двумя наборами сменных линз; Линзы с фильтром синего света для использования за компьютером в помещении и поляризационные линзы солнцезащитных очков для использования на улице. Линзы с фильтром синего света предназначены для снижения напряжения и усталости глаз, вызванных мощным синим светом, излучаемым экраном компьютера. Синий свет является ингибитором мелатонина, и, согласно теории, использование экрана ночью подавляет естественный цикл сна. Если это правда, линзы с фильтром синего света должны помочь вам лучше спать даже после интенсивной ночной игровой сессии. Тонированные поляризованные линзы работают как обычные солнцезащитные очки; Поляризованная пленка обеспечивает 99% защиту от UVA/UVB и предназначена для уменьшения бликов и устранения потенциального вреда для глаз от солнца.
Razer пошла еще дальше и реализовала в этих очках беспроводную связь без помощи рук. В корпус встроен Bluetooth-динамик и микрофон. Интеллектуальный сенсорный интерфейс позволяет вам манипулировать элементами управления, но он также совместим с голосовым помощником. Вы получаете до 5 часов в режиме разговора, поэтому вам, вероятно, не придется заряжать его каждый день.
Прямоугольная модель в настоящее время доступна только в обычном/маленьком размере по этой цене. Мы не уверены, как долго продлится эта сделка, но если вы планируете ее получить, вы определенно не хотите проиграть в этой сделке и заплатить полные 200 долларов. Прямой сканер.
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