Эти умные очки Razer за 200 долларов стоят всего 25 долларов в Киберпонедельник

Киберпонедельник приносит нам самую низкую цену на умные очки Razer Anzu, которую мы когда-либо видели. Эти очки обычно имеют высокую цену в 199,99 долларов. В последние месяцы мы видели, как они упали до 49,99 долларов. Однако сегодня Woot продает его всего за 24,99 доллара. Это для совершенно новой пары очков с двухлетней гарантией от Razer. Очки Razer Anzu специально разработаны как для активного образа жизни, так и для компьютерных игр в помещении. Мы сами рассмотрели эти очки в прошлом году, но имейте в виду, что мы рассматривали их как очки за 200 долларов, а не 25 долларов.

Умные очки Razer Anzu по цене 199 долларов всего за 25 долларов

Умные очки Razer Anzu со сменным фильтром синего света, поляризованными линзами для солнцезащитных очков, Hands Free Связь Мы видим на что

Очки Razer Anzu Goggles поставляются с двумя наборами сменных линз; Линзы с фильтром синего света для использования за компьютером в помещении и поляризационные линзы солнцезащитных очков для использования на улице. Линзы с фильтром синего света предназначены для снижения напряжения и усталости глаз, вызванных мощным синим светом, излучаемым экраном компьютера. Синий свет является ингибитором мелатонина, и, согласно теории, использование экрана ночью подавляет естественный цикл сна. Если это правда, линзы с фильтром синего света должны помочь вам лучше спать даже после интенсивной ночной игровой сессии. Тонированные поляризованные линзы работают как обычные солнцезащитные очки; Поляризованная пленка обеспечивает 99% защиту от UVA/UVB и предназначена для уменьшения бликов и устранения потенциального вреда для глаз от солнца.

Razer пошла еще дальше и реализовала в этих очках беспроводную связь без помощи рук. В корпус встроен Bluetooth-динамик и микрофон. Интеллектуальный сенсорный интерфейс позволяет вам манипулировать элементами управления, но он также совместим с голосовым помощником. Вы получаете до 5 часов в режиме разговора, поэтому вам, вероятно, не придется заряжать его каждый день.

Прямоугольная модель в настоящее время доступна только в обычном/маленьком размере по этой цене. Мы не уверены, как долго продлится эта сделка, но если вы планируете ее получить, вы определенно не хотите проиграть в этой сделке и заплатить полные 200 долларов. Прямой сканер.

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