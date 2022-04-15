Эти юристы и фирмы до сих пор работают с российскими банками, даже в разгар войны

Дебаты о том, какие линии, если таковые имеются, должна проводить компания, когда дело доходит до клиентов, которых они представляют, являются постоянными спорами в политике, и они часто всплывают во время слушаний юристов, желающих занять государственные должности. Российское вторжение в Украину спровоцировало еще одну его итерацию, происходящую на фоне кровавой войны, конца которой не видно.

Первые попытки наказать Россию за вторжение привели к тому, что группа компаний разорвала связи со страной. Но это также создало некоторые возможности для тех, кто может пройти через трудные юридические углы, связанные с режимами экономических санкций.

Феррари сказал, что люди обращались в его компанию, чтобы помочь выйти из санкционного списка, но после того, как он рассказал им, как это сложно, они отказались подписывать контракт. Он не исключил представительство этих организаций в будущем. Он также отметил, что стороны нередко возвращаются через месяцы или даже годы, чтобы нанять компанию.

«Если вы собираетесь подчинять людей законам, — сказал он, — люди должны иметь право понимать, что означают эти законы и как они к ним применяются». «Это холм, на котором я готов умереть».

Он сказал о других, которые избегали связанных торговых сделок с Россией после войны. На вопрос, где будет проходить линия для новых клиентов, в Ferrari ответили, что не будут «нарушать закон».

Некоторые юристы разорвали отношения со своими российскими клиентами после вторжения. Сидли Остин прекратил свои отношения с группой ВТБ после того, как она столкнулась с санкциями США, а юристы White & Case и Debevoise & Plimpton отказались от своего представительства в Сбербанке, который также попал под санкции.

Но другие все еще в этом. Согласно базе данных судебных протоколов, Latham & Watkins продолжает представлять банк ВТБ в федеральном деле за пределами Нью-Йорка, в котором российский банк фигурировал в качестве ответчика. Семья молодого человека, погибшего в результате попадания ракеты в рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году, подала иск против банка, а также против Сбербанка и других организаций, которые, по утверждению прокуратуры, «оказывали постоянную и существенную финансовую поддержку» группе, запустившей ракета: Донецкая Народная Республика.

Юристы White & Case и Debevoise & Plimpton, представляющие Сбербанк, уведомили, что они обратятся в суд с просьбой отказаться от того же дела, как только их клиент найдет нового адвоката. Latham & Watkins не направила суду такого уведомления. Представитель компании не ответил на запросы о комментариях.

Кроме того, две другие юридические фирмы, DLA Piper и Norton Rose Fulbright, по-прежнему зарегистрированы, чтобы представлять Роснефть, российскую государственную нефтяную компанию. Дело, в котором представлен адвокат DLA Пайпер Роснефть, в настоящее время находится на рассмотрении. США запретили импорт российской нефти и ввели санкции в отношении гендиректора «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина.

Все три компании ранее объявили о планах закрыть свои российские офисы, но ни одна из них не подавала в суд документы о прекращении связей с компаниями, связанными с Кремлем, согласно системе открытого доступа суда к электронным записям.

DLA Piper ранее заявляла, что намерена передать свой российский бизнес членам своей команды, которые ранее работали в России. Norton Rose Fulbright ранее заявляла, что не принимает «дополнительных инструкций» от тех, кто связан с российской системой, и рассмотрит вопрос о том, уволится ли и каким образом. Она добавила, что если это будет невозможно, она пожертвует прибыль компании.

DLA Piper и Norton Rose Fulbright не ответили на запросы о комментариях.

Неясно, продолжают ли другие юристы работать на тех, кто связан с российским государством, потому что они не обязаны раскрывать информацию. Даже если работа адвоката доходит до такой степени, что она подпадает под действие Закона о регистрации иностранных агентов, Закон включает установленное законом освобождение от обязанности сообщать, которое «вступает в силу, как только лицо, имеющее право заниматься юридической практикой, участвует или соглашается заниматься юридической практикой». представительство иностранного происхождения, раскрытое перед любым судом или агентством, принадлежащим правительству Соединенных Штатов», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Ferrari утверждает, что ее бизнес подпадает под освобождение от юридических услуг в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Адвокаты утверждали, что Министерство юстиции не дает достаточных указаний по его применению.

«Для адвокатов и юридических фирм существует некоторая неопределенность, когда они имеют дело с государственными чиновниками», — сказал Брэндон Ван Грак, который возглавляет подразделение FARA в Министерстве юстиции, а сейчас работает юристом в Morrison & Foerster. «От министерства юстиции не так много ясности, но чем больше вы говорите об обязательствах, которые имеют какой-то формальный процесс и связаны с расследованием, тем больше вероятность того, что поведение… подпадает под исключение».