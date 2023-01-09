Этой весной открываются кинокурсы на чероки, арабском, русском и бразильском языках.

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Этой весной Департамент мировых языков, литературы и культур предлагает разнообразные курсы, которые помогут вам расширить свои глобальные компетенции и выучить мировой язык! Независимо от того, говорят ли на нем в Талекуа, Оклахоме или Катаре, изучение другого языка и знакомство с другой культурой делает вас умнее, более связанным и готовым к карьере в стране и за рубежом, о которой вы никогда не мечтали.

Помимо наших многочисленных отличных предложений, у нас также есть начальные курсы чероки, русского, арабского и бразильского кино. Узнайте, на какие курсы есть свободные места этой весной:

Арабский (АРАБ 1003) — Пн 8:35-9:25; 14-14:50

Язык, на котором говорят в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Легко сочетается с любой специальностью, включая науки о Земле, историю, мировые и международные исследования, коммуникацию и медиа-исследования и, конечно же, другие языки! Многие продолжили дипломатическую карьеру после изучения арабского языка в UA.

Чероки (ЧРК 1003) — MWF 2-2: 17:00

На нем говорят наши соседи чероки в Талекуа и Каролине. Часть малых исследований коренных народов. Хорошо сочетается с историей, антропологией и английским языком, включая курсы литературы коренных американцев. Примите участие в изучении этого прекрасного языка здесь, в Университете А.

Русский (Рус 1003 и 4113) Росс 1003 — ПНР 9:40–10:30; 10:45-11:35; Гонка RUSS 4113 в России — четверг, 15:30 — 18:00

Язык, на котором говорят в России и других странах бывшего Советского Союза. Его также можно легко сочетать с любой дисциплиной, особенно с международными исследованиями, коммуникацией, историей, науками о Земле, информатикой и инженерией. Многие получили стипендии Фулбрайта и стипендии для критических языков, чтобы учиться и/или работать в Восточной Европе и других регионах мира.

Португальский (Port 3013) Бразильское кино — MWF 10:45 — 11:35

Хотя курс преподается на английском языке, в Бразилии также говорят на португальском языке, который играет важную роль в одной из крупнейших сфер международного бизнеса в мире. Воспользуйтесь возможностью, чтобы узнать больше о бразильской культуре в классном новом классе кино, введенном этой весной.

Независимо от того, какой язык вы выберете, изучение нового языка даст вам другой взгляд на себя и на саму жизнь!