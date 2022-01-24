Этой весной шлепанцы Samurai Bringer меняются

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Японское издательство PLAYISM и разработчик Alphawing объявили, что совершенно новая RPG Roguelite, Самурай Брингерна Switch этой весной.

Игра, в которой вы прокладываете себе путь через впечатляющие красочные орды монстров, черпает вдохновение из реальной японской мифологии, со всевозможными ужасными врагами из анналов истории, которых нужно победить, пока вы идете к конфронтации со своим заклятым врагом, восьмиглавый змей Ямата-но-Орочи.

Художественное движение Samurai Bringer в пиксельных тонах, безусловно, выглядит соответствующим образом, и, как вы можете видеть из трейлера выше, у вас есть множество магических и физических атак, с помощью которых можно уничтожить тех, кто пытается встать у вас на пути. В связи с этим в игре вы также видите, как вы собираете различные технические пропуски по мере прохождения уровней, каждый из которых дает вам новую атаку и может быть заменен и даже разделен на разные виды снаряжения, что позволяет вам смешивать и сочетать и создавать свои собственный уникальный боевой стиль.

Вот еще ПЛЕЙИЗМ в игре, а также несколько красивых скриншотов;

Восстановите свои прежние божественные силы, чтобы спасти Кушинаду. Божество Сусано бросило вызов чудовищному восьмиглавому змею, чтобы спасти принесенную в жертву Кушинаду, но потерпело поражение в битве и потеряло свои силы. Аматэрасу, самурай, вмешивается и спасает Сусаноо. Затем она берет его для проведения испытаний на силу, побеждая орды самураев и духов, возникших из разрыва во времени и пространстве, созданного Аматэрасу, чтобы вернуть силам Сусаноо былую славу. Победите более 100 легендарных японских воинов Более 100 легендарных воинов из японских мифов и истории, в том числе Ода Нобунага, Датэ Масамунэ и Санада Юкимура, будут призваны противостоять вам. Победа над ними вознаградит вас их оружием и доспехами, пропитанными различными эффектами повышения престижа. Ношение этой брони не только даст вам преимущество в бою, но и добавит немного стиля вашему снаряжению. Накопление опыта и силы за счет поражений

Уровни генерируются процедурно, каждый раз с разными позициями и типами врагов, что также означает, что вы можете собирать разные боевые свитки. Участие в битве не означает, что вы потеряете все, так что продолжайте улучшать свое снаряжение и боевой стиль, пока Сусаноо не восстановит утраченную силу. Подготовьтесь, создав универсальное снаряжение, чтобы справиться с различными боевыми ситуациями и постарайтесь победить могучего восьмиголового змея Ямата-но-Орочи.





Наденете ли вы доспехи и броситесь в бой с мифическими монстрами этой весной? Дайте нам знать ниже!