Этот день в истории — 16 декабря — календарь

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Пакистанский генерал-лейтенант Ак Ниязи (сидит в центре) подписывает пакистанский документ о капитуляции на глазах индийского генерал-лейтенанта Джагджита Сингха Авроры (сидит, слева) в Дакке, Бангладеш, 16 декабря 1971 года. Празднование окончания освободительной войны в Бангладеш, Бангладеш дарована независимость. Они также представят (слева) вице-адмирала Кришнана, маршала авиации Дхавана, генерал-лейтенанта Саджата Сингха и генерал-майора GFR Джейкоба Уолта. Лейтенант Кришнамурти. Справа сидит Суроджит Сен, ведущий новостей Всеиндийского радио. Файл изображения любезно предоставлен Индийский флот

Сегодня четверг, 16 декабря, 350-й день 2021 года, и он следует через 15 дней. Восход луны. Утренние звезды — Марс и Уран. Вечерние звезды — Юпитер, Нептун, Сатурн, Уран и Венера.

Рожденные в этот день находятся под знаком Стрельца. Среди них Екатерина Арагонская, первая жена английского короля Генриха VIII в 1485 году; композитор Людвиг ван Бетховен в 1770 году; писательница Джейн Остин в 1775 году; Русский художник Василий Кандинский в 1866 году; антрополог Маргарет Мид 1901; писатель-фантаст Артур Кларк в 1917 году; Писатель-фантаст Филип К. Дик в 1928 году; Актер Лив Ульманн, 1938 (83 года); спортивный журналист Фрэнк Деффорд 1938; журналист Лесли Шталь в 1941 году (80 лет); телепродюсер Стивен Бочко в 1943 году; Член Зала славы рок-н-ролла Бенни Андерсон в 1946 году (75 лет); Актер Бен Кросс 1947; Член Зала славы рок-н-ролла Билли Гиббонс в 1949 году (72 года); Актер Бенджамин Братт 1963 (58 лет); Актер Миранда Отто в 1967 году (54 года); Актер Кристен Риттер 1981 (40 лет); Актер Тео Джеймс 1984 (37 лет); Актриса Анна Попплуэлл 1988 (33 года); Актер Джоти Амджи в 1993 году (28 лет); Актер Стивен Джеймс в 1993 году (28 лет).

В этот исторический день:

В 1773 году около 50 американских граждан в знак протеста против британского налога на чай сбросили 342 коробки этого чая в Бостонскую гавань во время так называемого «Бостонского чаепития».

В 1835 году пожар охватил Нью-Йорк, разрушив 600 зданий и нанеся ущерб в размере 20 миллионов долларов.

В 1893 году в Карнеги-холле в Нью-Йорке была исполнена «Симфония Нового Света» Антона Дворжака.

В 1907 году по приказу президента Теодора Рузвельта «Великий белый флот» США отправился в круглогодичное плавание.

В 1913 году британский актер Чарльз Чаплин объявил, что работал в Keystone Studios в Голливуде, и начал легендарную кинематографическую карьеру. Художник прославился своей характерной шляпой и нервозностью.

В 1944 году Германия начала контратаку во время Второй мировой войны, которая получила название «Битва на Арденнах».

В 1960 году 131 человек погиб в результате столкновения двух самолетов над туманной гаванью Нью-Йорка.

В 1971 году пакистанская армия сдалась в войне с Индией и бенгальским населением, которое стремилось к независимости. Капитуляция сделала Бангладеш отдельной страной.

В 1978 году Кливленд, штат Огайо, объявил дефолт по своим финансовым обязательствам и стал первым американским городом, который сделал это после Великой депрессии.

В 1989 году Уолтер Лерой Муди послал свои первые четыре самодельные бомбы в волне атак, в результате которых погибли два человека. Его первая бомба убила федерального судью Роберта Вэнса в его доме в Алабаме.

В 1991 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отменила резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму. Это был главный камень преткновения в достижении мира на Ближнем Востоке.

В 1998 году американские и британские истребители начали четырехдневную кампанию по бомбардировке более 100 иракских военных целей в рамках так называемой операции Desert Fox. Эта угрожающая акция была предпринята после того, как союзники пришли к выводу, что Ирак не будет сотрудничать с инспекторами ООН по вооружениям.

В 2008 году Совет Безопасности ООН принял свою первую резолюцию по израильско-палестинскому мирному процессу за пять лет, призвав обе стороны активизировать усилия для достижения прочного мира, отметив, что переговоры при посредничестве США были «необратимыми».

В 2010 году Ларри Кинг записал свою последнюю серию Ларри Кинг Live Спустя 25 лет на CNN.

В 2014 году боевики Талибана атаковали школу в Пешаваре, Пакистан, убив более 140 человек, в основном детей.

В 2020 году 9-летняя британская девочка, умершая от приступа астмы в 2013 году, стала первым человеком в мире, указавшим загрязнение воздуха в качестве причины смерти в своем свидетельстве о смерти.

Идея на день: «Я не хочу, чтобы люди были слишком милыми, потому что это избавляет меня от необходимости слишком сильно их любить». Британский писатель Джейн Остин