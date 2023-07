Этот день в истории: 4 июля 2023 г.

Сегодня вторник, 4 июля, 185-й день 2023 года. В году осталось 180 дней. Это День Независимости.

Сегодняшнее событие в истории:

на 4 июля 1776 г.Декларация независимости была принята делегатами Второго Континентального конгресса в Филадельфии.





В эту дату:

в 1802 г.Военная академия США официально открылась в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

в 1826 г.Спустя пятьдесят лет после принятия Декларации независимости ушли из жизни бывшие президенты Джон Адамс и Томас Джефферсон.

в 1831 г.Джеймс Монро, пятый президент США, скончался в Нью-Йорке в возрасте 73 лет.

в 1863 г.Осада Виксбурга, штат Миссисипи, закончилась гражданской войной, когда гарнизон Конфедерации сдался силам Союза.

в 1910 г.В том, что было объявлено «Боем века», чернокожий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джек Джонсон победил бывшего белого чемпиона «Джентльмена» Джима Джеффриса в Рино, штат Невада.

в 1912 г.был принят 48-звездочный американский флаг, который признает штат Нью-Мексико.

в 1939 г.Лу Гериг из «Нью-Йорк Янкиз» произнес свою знаменитую прощальную речь, в которой назвал себя «самым удачливым человеком на земле».

в 1976 г.Америка отметила свое двухсотлетие празднествами в течение всего дня. Президент Джеральд Форд сделал остановки в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания, Индепенденс-холл в Филадельфии и Нью-Йорке, где более 200 кораблей совершили круиз по реке Гудзон в рамках операции «Парус».

в 1987 г.Клаус Барби, бывший шеф гестапо, известный как «Лионский мясник», был признан французским судом виновным в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению (он умер в сентябре 1991 года).

в 1995 г.Космический корабль «Атлантис» и российская космическая станция «Мир» разошлись после пяти дней совместного пребывания на орбите.

в 2009 г.Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус со счетом 7-6 (3), 6-2 и завоевала свой третий титул Уимблдона и свой 11-й турнир Большого шлема.

в 2016НАСА получило радиосигнал от космического корабля «Юнона», работающего на солнечной энергии, подтверждающий, что он находится на орбите вокруг Юпитера после почти пятилетнего путешествия и 1,8 миллиарда миль.

Десять лет назад: Временно исполняющий обязанности президента Египта Адли Мансур был приведен к присяге после свержения Мохамеда Мурси, лидера исламистов, который был свергнут военными всего за год пребывания на своем посту. Статуя Свободы вновь открылась 4 июля, через восемь месяцев после того, как Шторм Сэнди закрыл национальный символ свободы. 52-летняя Бернадетт Нолан, участница Singing Sisters, представляющая Нолана, у которого в 1979 году был мировой хит «Я в настроении танцевать», умерла в графстве Суррей, Англия.

Пять лет назад: Британская полиция заявила, что двое британцев, находившихся в критическом состоянии в городе Эймсбери, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» — того же вещества, которым несколько месяцев назад отравили бывшего российского шпиона. Протест против иммиграционной политики США привел к выселению Статуи Свободы 4 июля, когда группа людей подняла знамя с пьедестала, а женщина задержала полицию на несколько часов после того, как она поднялась на базу.

1 год назад: Боевик на крыше открыл огонь на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго, убив семь человек и ранив более 20, когда сотни протестующих, их родители и дети в ужасе бежали на велосипедах. Соединенные Штаты заявили, что установили, что выстрел, в результате которого погиб корреспондент «Аль-Джазиры» Шерин Абу Акла, вероятно, был произведен с израильской позиции. Однако они заявили, что пуля была слишком сильно повреждена, чтобы можно было установить ее абсолютное качество, и что «нет оснований полагать», что она была направлена ​​преднамеренно.

Сегодняшние именинники: Актрисе Еве Мари Сэйнт — 99 лет. Актеру Эду Бернарду — 84 года. Актеру Кэролайн Граймс — 83 года. R&B-певице Аннет Бирд (Martha and the Vandellas) — 80 лет. Журналисту телерадиовещания Джеральдо Ривере исполнилось 80 лет. R&B-музыканту Ральфу Джонсону (Earth, Wind and Fire) 72 года. Рок-музыканту Доминго Ортису (Wide Panic) 71 год. Певцу Джону Уайту 71 год. А рок-музыканту Кирку Бингли (INXS) 65 лет. А возраст члена Международного Зала теннисной славы Пэм Шрайвер — 61 год. Возраст христианского рок-певца Майкла Свита — 60 лет. Актер, драматург и сценарист Трейси Леттс, 58 лет. А актеру Аль Мадригалу 52 года. А актрисе Дженике Бержер 49 лет. Актеру и певцу Джону Ллойду Янгу 48 лет. А певцу Стивену «Стэ» Макнелли (BBMak) — 45 лет. Актрисе Бекки Ньютон — 45 лет. Актеру Мо МакКрэю — 41 год. Телеведущему Майку «Ситуация» Соррентино 41 год. R&B-певице Мелани Фионе исполнилось 40 лет. Малии Обаме 25 лет.