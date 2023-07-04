Этот день в истории — 4 июля.

Сегодня вторник, 4 июля, 185-й день 2023 года. В году осталось 180 дней. Это День Независимости.

4 июля 1776 года Декларация независимости была принята делегатами Второго Континентального конгресса в Филадельфии.

В 1802 году в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, официально открылась Военная академия США.

В 1826 году, через 50 лет после принятия Декларации независимости, умерли бывшие президенты Джон Адамс и Томас Джефферсон.

В 1831 году пятый президент США Джеймс Монро умер в Нью-Йорке в возрасте 73 лет.

В 1863 году осада Виксбурга, штат Миссисипи, закончилась гражданской войной, когда гарнизон Конфедерации сдался силам Союза.

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В 1910 году в так называемом «Бой века» черный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джек Джонсон победил бывшего белого чемпиона «Джентльмена» Джима Джеффриса в Рино, штат Невада.

В 1912 году был принят американский флаг с 48 звездами, признающий штат Нью-Мексико.

В 1939 году Лу Гериг из «Нью-Йорк Янкиз» произнес свою знаменитую прощальную речь, в которой назвал себя «самым удачливым человеком на земле».

В 1976 году Америка отметила свое двухсотлетие однодневными гуляниями. Президент Джеральд Форд сделал остановки в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания, Индепенденс-холл в Филадельфии и Нью-Йорке, где более 200 кораблей совершили круиз по реке Гудзон в рамках операции «Парус».

В 1987 году Клаус Барби, бывший глава гестапо, известный как «Лионский мясник», был признан французским судом виновным в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению (он умер в сентябре 1991 года).

В 1995 году космический корабль «Атлантис» и российская космическая станция «Мир» разошлись, проведя вместе пять дней на орбите.

В 2009 году Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус со счетом 7-6(3), 6-2 за свой третий титул Уимблдона и свой 11-й турнир Большого шлема. READ FCC заявляет, что необходимы новые правила, чтобы решить растущую проблему космического мусора

В 2016 году НАСА получило радиосигнал от космического корабля «Юнона», работающего на солнечной энергии, подтверждающий, что он находится на орбите вокруг Юпитера после почти пятилетнего путешествия и 1,8 миллиарда миль.

Десять лет назад: Временно исполняющий обязанности президента Египта Адли Мансур был приведен к присяге после свержения Мохамеда Мурси, лидера исламистов, который был свергнут военными всего за год пребывания на своем посту. Статуя Свободы вновь открылась 4 июля, через восемь месяцев после того, как Шторм Сэнди закрыл национальный символ свободы. 52-летняя Бернадетт Нолан, участница группы сестер Нолан, добившаяся международного успеха в 1979 году со своим хитом «I’m in the Mood to Dance», умерла в графстве Суррей, Англия.

Пять лет назад: Британская полиция заявила, что двое британцев, находившихся в критическом состоянии в городе Эймсбери, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» — того же вещества, которым несколько месяцев назад отравили бывшего российского шпиона. Протест против иммиграционной политики США привел к выселению Статуи Свободы 4 июля, когда группа людей подняла знамя с пьедестала, а женщина задержала полицию на несколько часов после того, как она поднялась на базу.

1 год назад: Боевик на крыше открыл огонь на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго, убив семь человек и ранив более 20, когда сотни протестующих, их родители и дети в ужасе бежали на велосипедах. Соединенные Штаты заявили, что установили, что выстрел, в результате которого погиб корреспондент «Аль-Джазиры» Шерин Абу Акла, вероятно, был произведен с израильской позиции. Тем не менее, они заявили, что пуля была слишком сильно повреждена, чтобы можно было установить абсолютное разрешение, и что «нет оснований полагать», что она была направлена ​​преднамеренно. READ 5 вещей, которые нужно знать 25 сентября 2022 года: начните свою неделю с умом: ураган Фиона, тропический шторм Ян, Иран, Путин, Италия

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