Этот день в истории — 4 июля.

Десять лет назад: Временно исполняющий обязанности президента Египта Адли Мансур был приведен к присяге после свержения Мохамеда Мурси, лидера исламистов, который был свергнут военными всего за год пребывания на своем посту. Статуя Свободы вновь открылась 4 июля, через восемь месяцев после того, как Шторм Сэнди закрыл национальный символ свободы. 52-летняя Бернадетт Нолан, участница группы сестер Нолан, добившаяся международного успеха в 1979 году со своим хитом «I’m in the Mood to Dance», умерла в графстве Суррей, Англия.