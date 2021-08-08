Этот день в истории – 8 августа – календарь

Сегодня воскресенье, 8 августа, 220-й день 2021 года, а число подписчиков составляет 145 человек.

Луна новая. Утренние звезды – Юпитер, Нептун, Сатурн и Уран. Вечерние звезды – Юпитер, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Уран и Венера.

Рожденные в этот день находятся под знаком Льва. К ним относятся первый профессиональный архитектор в Соединенных Штатах Чарльз Булфинч в 1763 году; Афроамериканский исследователь Мэтью Хенсон в 1866 году; Мексиканский революционер Эмилиано Сапата 1879 г .; Судья Верховного суда Артур Голдберг в 1908 году; кинопродюсер Дино Де Лаурентис в 1919 году; актер воды Эстер Уильямс в 1921 году; певец Мел Теллис в 1932 году; Актер Дастин Хоффман 1937 (84 года); певица Конни Стивенс в 1938 году (83 года); Российский космонавт Светлана Савицкая, первая женщина, вышедшая в космос в 1948 году (73 года); Актер Кейт Кэррадайн 1949 (72 года); писатель / журналист Рэнди Шилтс 1951 г .; Бывший президент Египта Мохамед Морси в 1951 году нашей эры. Телеведущая Дебора Норвилл в 1958 году (63 года); музыкант The Edge Дэвид Эванс, 1961 года рождения (60 лет); певец JC Chase 1976 (45 лет); Актер Графиня Вон 1978 (43 года); Звезда тенниса Роджер Федерер в 1981 году (40 лет); Актер Меган Джадд 1981 (40 лет); Актер Пейтон Лист в 1986 году (35 лет); Актриса Кэти Люнг в 1987 году (34 года); Беатрис, принцесса Йоркская, 1988 г. (33 года); Актер Кейси Котт в 1992 году (29 лет); певица Любовь, урожденная Ари Лев, 1994 (27 лет); Певец Шон Мендес в 1998 году (23 года).

В этот исторический день:

В 1911 году новостные фильмы стали стандартной частью американских кинопоказов, когда французская кинокомпания Pathe начала выпускать еженедельные черно-белые фильмы в кинотеатры.

В 1940 году немецкие люфтваффе начали серию дневных воздушных налетов на Великобританию.

В 1945 году Советский Союз объявил войну Японии, через два дня после того, как на Хиросиму была сброшена атомная бомба, и за несколько дней до капитуляции Токио.

В 1956 году в результате пожара на бельгийской угольной шахте 262 рабочих оказались в ловушке, что стало самой страшной катастрофой на горнодобывающей промышленности в истории страны.

В 1968 году Ричард Никсон выиграл кандидатуру президента от республиканцев. Он был избран в ноябре, победив демократа Хьюберта Хамфри и независимого Джорджа Уоллеса.

В 1974 году, столкнувшись с ожидаемой ответственностью за уотергейтский скандал, Ричард Никсон стал первым президентом США, ушедшим в отставку. На следующий день он покинул свой пост. Слушайте оригинальный репортаж UPI Radio.

В 1988 году военные консерваторы свергли правительство генерала Эфраина Риоса Монтта в результате государственного переворота, пообещав придерживаться решительных антикоммунистических позиций.

В 1988 году первая ночная игра была сыграна на стадионе Ригли Филд в Чикаго. Парк был последним стадионом высшей лиги, где были добавлены огни для ночного бейсбола.

В 1990 году президент Ирака Саддам Хусейн аннексировал Кувейт.

В 2003 году лидеры Епископальной церкви в США одобрили историческую местную альтернативную резолюцию по вопросу об однополых браках, предоставив местным приходам решать, благословлять ли союзы геев и лесбиянок. Ранее на этой неделе церковные руководители утвердили своего первого епископа, открытого геем.

В 2010 году официальные лица ООН подсчитали, что в Пакистане в результате наводнений, вызванных муссонами, погибло 1600 человек, а власти заявили, что самые смертоносные оползни в Китае унесли более 1100 жизней. Сотни людей погибли в результате двух бедствий.

В 2018 году Академия кинематографических искусств и наук объявила о планах добавить категорию «Популярные фильмы» к премии «Оскар». Академия отменила планы менее чем через месяц после негативной реакции.

В 2020 году телеведущий Саймон Коуэлл сломал спину после велосипедной аварии. Ему сделали операцию по восстановлению травмы.

Идея на день: шотландский олимпиец и миссионер Эрик Лидделл сказал: «В пыли поражений и во славе победы можно найти славу, если кто-то приложит все усилия».