Вашингтон Кэпиталз отпраздновал отстранение Тома Уилсона после видео WWE и теперь редактирует TJ Auchi Он тоже развлекается.

Оши написал в Твиттере через Photoshop Освободите Вилли: побег из пиратской бухты Постер фильма, на котором хоккеист Вилли плавает в воде с китом А Вилли.

«Я бы с большим энтузиазмом объявлял о должности премьер-министра».# Свободный Вилли Книги О’Ши: Побег из Пиратской бухты сегодня вечером в 19:00. «Этот парень был в ловушке достаточно долго! Рад твоему возвращению. #правая сторона!!! “

Для справки: фотография головы Уилсона была сделана над Бинди Ирвин. Вот собственно трейлер фильма.

Это невероятно четвертый Вилли бесплатно Плакат (1, 2, 3) Оши делал свою работу последние три года. Он действительно предан этой шутке, ребята.

Все они настолько плохи в лучшем виде, что сложно выделить фаворитов.

Уилсон вернется в команду, поскольку «Кэпиталз» сыграют с «Рейнджерс» в матче-реванше матча в пятницу вечером. Алексей Овечкин забил два поздних гола и принёс столичному коллективу победу.

Не могу дождаться, чтобы разогреться. Смесители вернутся сзади. TJ больше не нужно фантазировать! 😢