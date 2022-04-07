Публичный выговор был как Рогозин в свое время заложник Запланированный запуск спутников, частично произведенных в Соединенных Штатах, был мягким по сравнению с словесными нападками, которые он бросал в защиту жестокого нападения Владимира Путина на Украину и его угроз прекратить сотрудничество в космосе на два десятилетия.

В последние дни Рогозин серьезно подорвал партнерские отношения одного из немногих оставшихся соперников, придав своим прыжкам и поведению гораздо большее влияние.

Он пригрозил уйти с Международной космической станции, а также объявил, что Россия больше не будет обслуживать двигатели российского производства, используемые для запуска американских спутников.

58-летний колоритный глава Роскосмоса всегда был вызовом для Вашингтона и, по словам многих людей, которые общались с ним, очень напряженным партнером даже в самые дружеские времена.

«У человека сильный характер, — сказал он. Терри Виртсполковник ВВС в отставке и астронавт НАСА сопровождал Рогозина к российской капсуле «Союз», которая доставила его на космическую станцию ​​в 2014 году.

Бывший американский чиновник, который недавно общался с Рогозиным на международной конференции, сказал, что Рогозин может быть «безрассудным» и «высокомерным».

Но Рогозин, бывший вице-премьер, посол в НАТО и основатель Коалиция национальных политических партий, явно является одним из главных сторонников и бенефициаров Путина. Он превратился в выдающуюся атакующую собаку режима и мишень для его противников.

Читая новостную ленту, видишь, какая непреходящая ненависть Запада к России, и как всякая русофобия пытается бойкотировать «общее дело» личным вкладом собственных фекалий и ядов, Рогозин ответил одному критику в минувшие выходные.

он гриб Необоснованные утверждения о том, что «украинские нацисты» совершают геноцид в Донбассе на востоке Украины. И он делал это снова и снова подстрекал к российскому вторжению С национальными лозунгами, такими как «Патриоты России! С Днем защитника нашего Отечества!» и «Слава России. «

Он также недавно сменил фотографию своего профиля в Твиттере. Они носят гражданскую одежду для одного из них Они носят военную форму.

«Я совсем не удивлен, что он взял на себя эту роль», — сказал Грег Отри, работавший в переходной группе НАСА при администрации Трампа. «Понятно, что Рогозин тесно связан с Путиным и ближайшим окружением олигархии».

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный Рогозин обвинил его в коррупции И скрывает свою огромную зарплату и роскошный образ жизни.

В 2019 году Навальный, ныне политзаключенный, обнародовал документы, свидетельствующие о том, что Рогозин приобрел дом площадью 8600 квадратных футов к северу от Москвы за 3 миллиона долларов.

«У нас нет ничего для больших зарплат», — сказал тогда Навальный. «Но почему это так безумно? Неужели в нашем бюджете много лишних денег? Как вы можете требовать прозрачности от людей на более низких уровнях, когда цифры в общедоступных документах вверху страницы не совпадают?»

Сообщается, что годовая зарплата Рогозина была завышена почти на полмиллиона. до более миллиона долларов.

Он также постоянно поднимал своих американских партнеров в космос.

Первоначально Рогозин угрожал разорвать отношения с НАСА после первого российского вторжения в Украину в 2014 году, когда Соединенные Штаты полностью зависели от российских капсул для доставки на космическую станцию ​​и обратно.

«Проанализировав санкции, наложенные на нашу космическую отрасль, предлагаю Соединенным Штатам доставлять астронавтов на Международную космическую станцию ​​с помощью батута», — сказал он. Он написал в Твиттере в то время.

Это тоже было личное. Входил в число российских лидеров того времени. которые были лично нацелены Санкции США, которые обозначили его в числе лиц, «оказывающих влияние в правительстве России и ответственных за ухудшение ситуации в Украине».

С тех пор ему запретили въезд в США.

«Этот парень очень воинственный, и с ним долгое время было трудно иметь дело», — сказала Виктория Самсон, директор вашингтонского офиса Фонда «Безопасный мир».

Рогозин, возглавляющий «Роскосмос» с 2018 года, неоднократно подвергался критике во время украинского кризиса — часто по несколько раз в день.

Он предупредил, что без участия России Международная космическая станция может выйти из строя, поскольку в настоящее время ее экипаж составляют астронавты. Это сообщение, которое он продолжает транслировать, В том числе на российском ТВ.

В среду Рогозин также указал, что российский экипаж на космической станции больше не будет работать с некоторыми его товарищами-астронавтами.

Государственная компания не будет сотрудничать с Германией для проведения совместных экспериментов на российской части Международной космической станции. Роскосмос будет управлять им самостоятельно», Твиттер Почти 800 000 подписчиков.

И как было объявлено Россия больше не будет оказывать материально-техническую поддержку 20 ракетным двигателям РД-180, используемым в ракете Atlas V, что делает подрядчик United Launch Alliance. Он уже готовился к.

В начале четверга Рогозин зашел так далеко, что создал бэкдор-угрозу с потенциально катастрофическими последствиями. Он выделил находящиеся под санкциями США российские компании, производящие компоненты для межконтинентальных баллистических ракет. «незнакомец,» Твиттер«потому что они по определению имеют безвизовый режим и всегда готовы посетить страну-агрессора».

НАСА публично настаивает на продолжении сотрудничества в космосе. «НАСА продолжает работать с Российским космическим агентством и другими нашими международными партнерами в Канаде, Европе и Японии, чтобы обеспечить безопасность и непрерывность работы Международной космической станции», — заявила пресс-секретарь НАСА Джеки МакГиннесс.

Она также сообщила, что администратор НАСА Билл Нельсон, тихий бывший сенатор от Флориды, противоположный своему российскому коллеге, «в последнее время не разговаривал с Рогозиным».

Отри, ныне профессор космического лидерства в Аризонском государственном университете, утверждает, что бравада Рогозина также направлена ​​на то, чтобы скрыть неуклонный спад российской космической программы.

Он сослался на недавнюю волну того, что он назвал «устрашающими и странными инцидентами», включая дыру в российском космическом корабле «Союз», пристыкованном к космической станции. на что претендовала Россия Его пробурил американский астронавт без предъявления каких-либо доказательств.

Россия Пришлось сделать аборт Запуск «Союза» в 2018 году, неисправные двигатели в одной из капсул. Сплетите Международную космическую станцию ​​вокруг в прошлом году, что вынудило команду предпринять быстрые действия, чтобы остановить его. Также представляется, что разрушительное противоспутниковое испытание России в ноябре, в ходе которого экипаж космической станции должен был укрыться от опасных обломков, было проведено без ведома Роскосмоса.

«Помимо угроз, ясно, что Роскосмос находится в состоянии упадка и под его руководством очень плохо управляется», — сказал Отри.

Но навыки Рогозина в соцсетях как всегда острые и глупые — вот так Нравится этот пост На нем якобы изображен украинский хакер после того, как на этой неделе он отрицал, что кибератака уничтожила центр управления спутниками Роскосмоса. или это критика Президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники.

Среда, Так он ткнул Прикольно у Зеленского нос утереть.

«Это очень абсурдно, — сказал Вирт Рогозин.