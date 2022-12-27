Этот симулятор столкновения с астероидом позволяет вам разрушить мир

Он нацелился на железный астероид высотой 1500 футов, летящий со скоростью 38 000 миль в час под углом 45 градусов к офису Gizmodo в Мидтауне, Манхэттен.

В нашей Солнечной системе скрываются сотни тысяч астероидов, и хотя космические агентства отслеживают многие из них, всегда существует вероятность того, что один из них может внезапно появиться на пути столкновения с Землей. Новое приложение на сайте Нил Объясняет, что произойдет, если кто-то ударится в любую часть планеты.

Разработано Нилом Агарвалом симулятор астероида Показать потенциальные серьезные локальные столкновения различных типов астероидов. Первый шаг — выбрать астероид из железа, камня, углерода, золота или даже ледяной кометы. Диаметр астероида может составлять до 1 мили (1,6 км); Их скорость может варьироваться от 1000 до 250 000 миль в час; А угол удара можно установить до 90 градусов. Как только вы обнаружите забастовку на глобальной карте, приготовьтесь к хаосу.

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«Я вырос на фильмах-катастрофах вроде Глубокий эффект И стихийное бедствиеПоэтому я всегда хотел создать инструмент, который позволил бы мне визуализировать мои собственные сценарии столкновения с астероидом», — сказал Агарвал Gizmodo по электронной почте, — «Я думаю, что этот инструмент предназначен для всех, кто любит проигрывать в голове сценарии «что, если». Математика и физика, лежащие в основе моделирования, основаны на научных работах Доктор Гарет Коллинз И Доктор Клеменс Румпф Они оба изучают столкновения с астероидами».

После того, как вы запрограммировали астероид и запустили его в желаемую цель, симулятор астероида проведет вас через разрушение. Во-первых, он покажет вам ширину и глубину кратера, сколько людей испарилось в результате удара и сколько энергии было высвобождено. Затем он покажет вам размер и последствия огненного шара, ударной волны, скорости ветра и землетрясения, вызванного астероидом.

НАСА отслеживает более 19 000 околоземных астероидов. Хотя ни один известный космический камень не представляет непосредственной угрозы для Земли, такие события, как 2013 Челябинское влияние в России Напоминает нам о необходимости сильной планетарной защиты. Только в этом году НАСА провело испытания Стратегия отклонения астероидов с помощью космического корабля DARTЧтобы добиться больших успехов.

История продолжается

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