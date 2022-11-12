Этот Справочник покупателя объективов СССР поможет вам найти идеально кинематографичные винтажные советские объективы.

Как можно найти винтажные линзы за меньшие деньги? К счастью, мы нашли руководство пользователя с инструкциями.

Основная проблема современных кинообъективов в том, что они слишком совершенны. Это было разработано таким образом. Однако, чтобы устранить отвлекающий шум, блики и хроматическую аберрацию, производители объективов пришли к выводу, что иногда эти оптические проблемы считаются особенностями, а не ошибками.

ему приписывается: Тигран Амбардзмян

Это не более верно, чем использование старых советских объективов, которые не только обеспечивают кинематографический вид, но и некоторые черты и характер, которые во многом теряются в более аутентичном дизайне современной оптики.

Но, как мы скоро узнаем, не все объективы советских времен одинаковы. Как найти модели с лучшим дизайном и уверены ли вы, что получите то, за что заплатили?

К счастью, есть справочник покупателя на объективы СССР от Бюджетный анаморфот может помочь.

Эта электронная книга, написанная бразильско-канадским режиссером Тито Феррадансом, призвана развеять легенду об объективах, сделанных в Советском Союзе, и помочь определить модели, которые достигают цели обеспечения более кинематографического результата. Увлекшись этим классом оптики, Ферраданс перепробовал сотни копий и оценил их достоинства и недостатки.

ему приписывается: Тито Верданс

Географические различия

Несмотря на то, что в самых разных советских объективах существовало множество креплений и моделей объективов, Veradan сосредоточился на наиболее адаптируемых креплениях, которые могли подойти для любой камеры, зеркальной или беззеркальной, от небольших датчиков до полнокадровых моделей. Но сначала нужно рассмотреть немного истории.

Из-за обширности тогдашнего Советского Союза, охватывавшего десятки стран и миллионы квадратных миль, сами модели объективов могут различаться по конструкции и качеству в зависимости от того, где они произведены. Можно наслаждаться лучшим контрастом, в то время как свечение другого объектива лучше обрабатывается. Между тем, третий может быть размытым, а четвертый может иметь более мягкий фокус.

Это не обязательно связано с контролем качества, который, по словам Ферраданс, в значительной степени является мифом, а скорее связано с тем, где они производятся и насколько хорошо о них заботились за 70-летнюю историю этих линз.

ему приписывается: Криптографический музей

Ферраденс пишет, что «у них есть несколько разных производственных предприятий со своими рабочими, инструментами и методами для представления одной и той же визуальной формулы, а это означает, что результат всегда будет немного отличаться».

Далее Ферраденс объясняет, что в советское время каждый производитель выпускал линзы для нескольких разных торговых марок. Поэтому вместо одного семейства объективов фактически были разные ответвления одной и той же конструкции, различающиеся по тому, когда и где они были построены.

Так что классический Гелиос 44 мог быть скопирован как Валдай, КМЗ или ММЗ, с разными моделями в зависимости от того, когда они были построены. База была разработана КМЗ, куда поступили все трофейные немецкие данные Leica и оборудование для изготовления объективов. Используя этот золотой рудник IP, КМЗ смог в первую очередь сформулировать оптические конструкции и запустить линзы перед тем, как перенести производство на другие заводы.

ему приписывается: Алек Гриффин

этикетка

Ferradence также исследует различные этикетки с суффиксами дизайна, которые использовались с каждой моделью. Гелиос 44, например, может иметь 44-2, -3, -7 или 44 метра, где суффикс определяет обновленный дизайн или поколение. Чем выше число суффикса, тем лучше оптика. Ранние модели Helios 44 имели точность 35/14 линий на миллиметр, а более новые модели 44M-7 имели точность 50/30.

Держатель объектива также обозначается суффиксом. Таким образом, Helios 44K подходит для крепления Pentax K, а 44N обозначает крепление Nikon F. M означает «модификатор» для вставки штифта в слот, A является взаимозаменяемым, а T означает крепление T для вещания.

Линза также может иметь красный символ «B», указывающий тип нанесенного покрытия линзы. Этот карат, который является кириллицей для буквы «P», указывает на специальные покрытия, подобные тем, которые используются на оригинальных объективах Leica.

Есть и другие детали, введенные Ferradance, которые помогут заинтересованным кинематографистам найти подходящую оптику для желаемого вида, а также широкий диапазон фокусных расстояний и специализированных объективов.

Однако для классического стартового комплекта он остановился на трех объективах, которые назвал «стартовым комплектом за 350 долларов».

ему приписывается: Бюджетный анаморфот

Стартовый набор $350

Этот набор оптики включает объективы МИР 1Б 37 мм, Гелиос 44-2 58 мм и Юпитер 9 85 мм. Хотя они были созданы для трех разных торговых марок, Ферраденс говорит, что все три сделаны по оригинальным чертежам Zeiss и известны своим визуальным чутьем и индивидуальностью.

Гелиос 44 недавно использовался в боевых съемках Бэтменобеспечивая теплые цвета и четкость с потрясающим эффектом боке.

ему приписывается: Ворнер Браззерс.

Эти линзы также представляют собой удивительную ценность, каждая из которых стоит от менее 100 до 200 долларов. Таким образом, базовый начальный набор простых чисел можно легко приобрести менее чем за 400 долларов, и обычно его можно найти на eBay.

Также рекомендуем Вераданс Ретро Фото Дом Как надежный продавец. У Retro Foto House есть канал на YouTube, на котором показано, как восстанавливать и чистить эти линзы, а также магазин eBay с конкурентоспособными ценами на самые популярные советские модели.

Новая жизнь старому стеклу

Ферраденс также рассказывает о том, как эти линзы «отвинчиваются», чтобы удалить крошечные подшипники, которые издают щелкающие звуки при регулировке диафрагмы. Их удаление обеспечивает более тихую работу и более плавный переход. Одной из компаний, которая предлагает индивидуальную переустановку и снятие этих советских объективов, является украинская компания. Компания по замене линз из железного стекла.

Эта компания, состоящая из крупных фанатов объективов советской эпохи, стремится дать этим объективам вторую жизнь с новыми корпусами и тщательной очисткой. Именно их объективы использовались в сцене погони в Бэтмен.

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Заключительные мысли и доступность

В этом 45-страничном руководстве покупателя содержится много информации, и любой, кто ищет набор советских объективов, должен взять копию работы Ferradance, чтобы узнать, как работают эти объективы, и убедиться, что они выбирают лучшие модели.

При цене чуть менее 20 долларов путеводная информация столь же надежна, как и качество, которое обеспечивают эти советские объективы. Ее можно скачать в виде электронной книги из файла анаморфотный на бюджетном сайте. Это стоит каждого пенни.

Дайте нам знать в комментариях, что вы думаете о мануале и советских объективах в целом!