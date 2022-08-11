Этот украинский еврейский профессор выбрал передовую в классе

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, еврею, профессору политологии, дали автомат и он отправился в восточную часть Украины, чтобы защищать гражданские ценности, которые он годами прививал своим студентам.

56-летний Максим Гун уже не молодой солдат. Пока его призвали в украинскую армию, воевать ему не пришлось. Профессора университетов освобождаются от службы, и он уже получил свое освобождение.

Но Гон все же решил уйти. В феврале, в первую неделю конфликта, армия пересадила его на поезд до Днепра, а оттуда автобусом на фронт в Донбасс для участия в боевых действиях. Он с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться к преподаванию и учебе — Ганн является автором нескольких книг и более 200 статей. Но он сказал, что не уйдет, пока его не убьют, не ранят или пока не закончится война.

Вот его история, как я рассказал Елене Червиц, Корреспондент Forward в Киевекоторый с разрешения офицера Ганна взял у него интервью по WhatsApp и электронной почте.

Это интервью, переведенное с украинского языка, было отредактировано для обеспечения большей длины и ясности.

Зачем ты пошел в армию, если мог остаться в безопасности?

Более двенадцати лет я учу студентов тому, что такое гражданский долг. Для меня эти слова что-то значат. Мы должны защищать наше право на свободу в самом широком смысле этого слова. Украинцы не хотят снова стать внутренней колонией Российской империи. Мы не хотим возврата к тоталитарному обществу, как в современной России.

Также я считаю, что первыми на войну должны идти те, кто поседел, а не мальчики, которые только начинают жить своей жизнью.

Что твоя семья думает о твоем решении драться?

Жена поддержала мое решение. Накануне вторжения моя дочь ездила с мужем в отпуск в Египет, а потом оказалась беженкой в ​​Польше.

Зачем ты пошел в армию, если мог остаться в безопасности?

Более двенадцати лет я учу студентов тому, что такое гражданский долг. Для меня эти слова что-то значат. Мы должны защищать наше право на свободу в самом широком смысле этого слова. Украинцы не хотят снова стать внутренней колонией Российской империи. Мы не хотим возврата к тоталитарному обществу, как в современной России.

Также я считаю, что первыми на войну должны идти те, кто поседел, а не мальчики, которые только начинают жить своей жизнью.

Что твоя семья думает о твоем решении драться?

Жена поддержала мое решение. Накануне вторжения моя дочь ездила с мужем в отпуск в Египет, а потом оказалась беженкой в ​​Польше.

Вы теряли друзей во время войны?

К счастью, нет. Но двое из них были серьезно ранены.

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Как долго вы будете впереди?

Надеюсь до конца войны. Оставить лоб до этого означает ранение или смерть. Но у меня еще есть планы на послевоенное будущее. Планирую вернуться в Ровенский университет, где я возглавлял кафедру политологии, а недавно учился на кафедре всеобщей истории.

Я твердо верю, что мне еще есть что сказать молодежи. Я также хочу написать книгу о том, что я видел на войне, и поделиться своим опытом.

Вы теряли друзей во время войны?

К счастью, нет. Но двое из них были серьезно ранены.

Как долго вы будете впереди?

Надеюсь до конца войны. Оставить лоб до этого означает ранение или смерть. Но у меня еще есть планы на послевоенное будущее. Планирую вернуться в Ровенский университет, где я возглавлял кафедру политологии, а недавно учился на кафедре всеобщей истории.

Я твердо верю, что мне еще есть что сказать молодежи. Я также хочу написать книгу о том, что я видел на войне, и поделиться своим опытом.

Эта статья впервые появилась в прямо вперед.