Это было быстро! Microsoft переносит рекламу в Bing Chat с искусственным интеллектом

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Microsoft «изучает» размещение рекламы в ответах, предоставленных Bing Chat, ее новым поисковым агентом, работающим на GPT-4 OpenAI. Хотя эти спонсируемые ответы четко помечены как таковые, возникает один вопрос, насколько далеко мы действительно ушли от старой парадигмы рекламы в поисковых системах.

Microsoft подтвердила, что это происходит, хотя и в бета-версии. В сообщении блога, опубликованном сегодня. Вот соответствующая часть концовки после «немного контекста», которая показывает, что никого не должно удивлять:

Мы также изучаем дополнительные возможности для издателей, в том числе более 7500 брендов-партнеров Microsoft Start. Недавно мы встретились с некоторыми из наших партнеров, чтобы начать мозговой штурм идей и получить отзывы о том, как мы можем продолжать распространять контент таким образом, чтобы это было выгодно для трафика и доходов наших партнеров. Поскольку мы собираемся продолжить совместную разработку модели, мы поделились некоторыми ранними идеями, которые мы изучаем, включая:

• Расширенные возможности при наведении курсора: при наведении курсора на ссылку от издателя отображается больше ссылок от этого издателя, что дает пользователю больше возможностей привлечь больше трафика на веб-сайт издателя.

• Для наших партнеров Microsoft Start размещение расширенной подписи лицензированного контента Microsoft Start рядом с ответом в чате помогает увеличить взаимодействие пользователей с контентом в Microsoft Start, поскольку мы делимся доходами от рекламы с партнером. Мы также изучаем возможность размещения рекламы в чате, чтобы делиться доходами от рекламы с партнерами, чей контент способствовал отклику в чате.

Об объявлениях появлялись анекдотические сообщения в течение двух недель, но твит Сегодня Гленн ДеБарджиа Дас запечатлел их в дикой природе:

Bing Chat теперь имеет рекламу! Будет интересно посмотреть, как юнит-экономика рекламы в языковых моделях будет развиваться и влиять на поисковую рекламу. 1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP — Диди (@debarghya_das) 29 марта 2023 г.

Другие указали, что реклама присутствует с момента запуска, но не включена для всех пользователей. Я изо всех сил пытался вызвать его, но безрезультатно — похоже, он не включен для моей учетной записи (пока). Но это явный признак грядущих событий.

Давайте признаем, что поисковые системы, а теперь и поисковые агенты, являются частью бизнес-модели и поэтому нуждаются в какой-то монетизации. Но я думаю, что со всеми разговорами о революционном поиске и начале с нуля мы все ожидали чего-то лучшего от спонсируемых ответов.

В случае с вышеупомянутой рекламой пользователю непонятно, что здесь спонсируется. TrueCar продает этот автомобиль и оплачивает размещение в поисках новых Хонд? Или это просто справочный сайт или сайт проверки цен, который платит за то, чтобы быть предпочтительным поставщиком цен на автомобили для Bing? Почему эти цены выше, чем те, что указаны для Honda? Платят ли Microsoft за то, чтобы она не включала списки Autotrader или Cars.com? Может ли пользователь спрашивать о не спонсируемых результатах?

Это не означает, что происходит что-то неблаговидное. Но в целом пользователь должен понимать, что рекламируется. Мы научились анализировать результаты поиска: объявления обычно имеют небольшую рамку вокруг них и находятся вверху стопки. Вам не обязательно любить их, чтобы понимать их — и, поняв их, вы сможете взаимодействовать с ними (или отстраняться) более разумно.

В таком случае, я хотел бы лучше «описательный чат», если хотите, небольшой пузырь мысли вместе с чатом, содержащим цитаты и, если таковые имеются, их рекламу. С самим ответом не следует путаться, но в метаконе у вас есть несколько ссылок и, возможно, «Если вы подумываете о покупке нового HR-V, 3 был указан вчера на TrueCar (реклама)».

Более серьезным побочным эффектом этого является то, что такие объявления нельзя заблокировать с помощью существующих инструментов. Это не означает, что их вообще нельзя заблокировать — нетрудно представить, что uBlock Origin заменяет ответы чат-ботов, помеченные как реклама, и запрашивает другой ответ. Но модель рекламы как предсказуемых элементов на тематических сайтах явно мертва.

С одной стороны, ну… хорошо! Все ненавидят рекламу, даже несмотря на то, что она вроде того, как интернет (включая, по общему признанию, этот сайт) окупает себя. С другой стороны, это новая форма рекламы, которая может быть более тонкой и разрушительной, которую не так просто идентифицировать и игнорировать.

Заставить пользователя задуматься, заплатили ли чат-боту за то, что он сказал, — отличный способ замедлить или подорвать доверие, даже с «рекламными» рейтингами. Нельзя не задаться вопросом, насколько эти компании честны в своих сделках. Почему бы им не иметь рекламный слой премиум-класса, который влияет на результаты, но не ранжируется? Это полностью соответствует махинациям рекламной индустрии.

Хотя никто не ожидает, что Microsoft, Google, Amazon, Meta и все остальные будут запускать эти дорогостоящие, требовательные к вычислениям языковые модели по доброте душевной (при условии, что у них есть сердца и в них есть добро), было бы приятно видеть, что есть еще мысли о том, как эффективнее интегрировать рекламу.

Когда меняется вся парадигма, очевидное решение — очень похожее на то, которое я использовал в древние времена — вряд ли будет лучшим. Соблюдение этого обнажает приоритеты компании таким образом, что это может вызвать подозрения и подозрения.