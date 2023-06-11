«Это было как в кино»

Чарльз Оливейра | Фото Джеффа Бутари / Zuffa LLC

Чарльз Оливейра короткая работа Нил Дариуш в со-главном событии UFC 289подсчет очков Блестящая победа в первом туре в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, в субботу вечером, чтобы вернуться к разговору о бое за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Делайте Бронкс», — сказал он цветному комментатору UFC. Даниэль Кормье В своем интервью после боя он готов отправиться на вражескую территорию, чтобы сразиться с героем. Ислам Мухашаф в матче-реванше, имея в виду предстоящее мероприятие с оплатой за просмотр в Абу-Даби. Удвойте это на пресс-конференции после боя на UFC 289.

«Я хочу быть чемпионом», — сказал Оливейра, когда его спросили, хочет ли он снова встретиться с человеком, который победил его, подав заявку во втором раунде за вакантный титул в октябре прошлого года. «Кто чемпион? У него есть пояс? Это все? Поехали».

На вопрос журналистов в субботу, стоит ли бразилец на очереди за Махачевым, глава UFC Дана Уайт Он отказался принять официальное решение в ночь боя, но сказал о Махачеве против Оливейры II: «Давайте не будем играть. Этот бой имеет смысл, это бой, который должен состояться, и я очень рад увидеть его снова».

Оливейра, бывший чемпион UFC, являющийся рекордсменом по количеству добиваний и болевых приемов в истории UFC, с октября заявлял, что не наблюдал за своим поражением от Махачева и не планирует этого делать, потому что, по его словам, он «не был там» в ту ночь.

Теперь вернемся к колонке побед. В субботу дю Бронкс заявил, что не будет слишком много думать о своей стратегии, если у него будет еще одно свидание с русским талантом в октагоне.

«Я ничего не буду делать [different]»Я буду просто Чарльзом, — сказал Оливейра. — Вот и все».

Махачев отреагировал на выступление Оливейры в социальных сетях.

Поздравляю Чарльза.

Но в этой игре еще есть уровни

— Махачев Ислам (МАХАЧЕВММА) 11 июня 2023 г.

Боец Chute Boxe отпраздновал, что он «вернулся на путь победы», и сказал о своем 20-м финише в UFC: «Мне нужен только один раунд; когда мои руки приземляются, все происходит».

Субботняя победа была особенно важна для Оливейры, потому что бывший чемпион был 0-4 на канадской земле перед UFC 289, и он справился с этим сокрушительным образом.

«Это было похоже на фильм в моей голове», — сказал Оливейра о своем эмоциональном празднике в клетке. Большинство моих поражений произошло здесь, и, имея возможность прийти сюда и получить аплодисменты толпы, я почувствовал, что нахожусь внутри сообщества, я чувствовал, что я был в Бразилии, Это вещи, которые никогда не будут забыты.

«Я пытался контролировать себя во время моего вылета, но в итоге заплакал, но затем я сделал глубокий вдох, чтобы вернуться к победам, и я пошел туда и выиграл. Я никогда не забуду. Я бразилец, и я знаю, что у меня есть поклонников по всему миру, и приехать сюда, в Канаду, где я никогда раньше не выигрывал, и с такими аплодисментами я никогда не забуду».

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