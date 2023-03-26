Это вирусное фото Папы Франциска в надутом белом халате — полная фейк

Середина пути / Reddit

Вы видели фотографию Папы Франциска в огромном белом пуховике? За последние пару дней он стал вирусным в социальных сетях, таких как Reddit и Twitter. Но это вообще фейк.

Изображение было создано с помощью Midjourney, инструмента искусственного интеллекта, который может создавать удивительно реалистичные поддельные изображения. Затем фотография была опубликована на реддите прежде чем попасть в Твиттер на выходных, где большинство людей, похоже, поверили, что это реально.

Совсем недавно Midjourney использовался для создания фотореалистичных фотографий задержания бывшего президента Дональда Трампа. Трамп даже поделился фальшивой фотографией, созданной искусственным интеллектом, на которой он стоит на коленях в молитве. На первый взгляд все фотографии выглядят как настоящие. Но все они компьютерные подделки реальности.

Как обнаружили интернет-исследователи, разоблачая эти типы фотореалистичных творений, один из самых простых способов определить, было ли изображение создано искусственным интеллектом, — это посмотреть на руки. У Midjourney огромные трудности с созданием рук, и эта фотография Папы Римского ничем не отличается — однако, похоже, что это не будет так всегда.

Середина пути / Reddit

Образ фальшивого Папы одурачил многих людей, в том числе крайне правого влиятельного Иэна Майлза Ченга, который написал в Твиттере: «Папа — икона моды. Уважайте пунктуацию».

«Каким будет бренд образа жизни Папы Франциска?» — написал в Твиттере Дон Мойнихан, профессор Джорджтаунского университета.

Мойнихан включил еще две фотографии папы, обе настоящие.

Генераторы изображений AI, которые также включают DALL-E и Stable Diffusion от OpenAI, позволяют любому просто описать изображение, которое он хочет видеть, с помощью текста. Изображения могут быть сгенерированы, потому что инструменты были обучены практически миллионам изображений из Интернета, включая многие изображения, защищенные авторским правом. И именно этот последний момент вызвал судебные иски со стороны таких компаний, как Getty Images, которые утверждают, что их права на интеллектуальную собственность были нарушены.

У Getty может быть дело, поскольку документы, поданные в суд, показывают, что генератор изображений Stable Diffusion иногда включает необработанный элемент, который выглядит как водяной знак Getty. Нельзя отрицать, что эти новые сверхмощные программы искали для создания своих образов.

Суд США по округу Делавэр

Бюро регистрации авторских прав США недавно объявило, что изображения, созданные ИИ, не могут быть защищены авторским правом, что является интересным событием для людей, желающих использовать эти изображения в книгах и журналах.

Мир изображений, созданных с помощью ИИ, относительно новый: компании представили свои инструменты для широкой публики только в течение последних четырех месяцев. Но поддельные фотографии были вокруг с тех пор Изобретение фотографииТолько время покажет, создадут ли эти новые программы искусственного интеллекта больше дезинформации и дезинформации, чем позволяет Adobe Photoshop.

В то время как Photoshop требует определенных навыков, чтобы создать убедительную подделку, теперь любой может ввести любое текстовое сообщение в Midjourney и мгновенно увидеть свое творение. И с приближением президентских выборов 2024 года, в которых, к сожалению, будет участвовать антидемократический экс-президент. Он любит поддельные фотографии— Все может очень быстро испортиться.

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