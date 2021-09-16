Это жизнь в сельских районах Афганистана после захвата власти талибами

ЧАК-Е ВАРДАК, Афганистан – Шестьдесят миль гремящих костей к юго-западу от Кабула, остатки самой продолжительной войны Америки в изобилии. Разграбленные аванпосты усеивают вершины холмов, скелеты сгоревших полицейских пикапов и хаммеров усеивают дорогу, которая пролегает через долины между ними.

Стены построенного США здания местного правительства в районе Шик Вардак округа Вардак усеяны следами недавно выпущенных пуль и ракет. В стенах были вырезаны отверстия для огневых позиций, сохранилось лишь несколько стеклянных окон.

Но когда-то постоянной перестрелки больше не существует.

В последние годы выезд из Кабула, столицы Афганистана, вызвал опасения по поводу появления контрольно-пропускных пунктов талибов, где молодые боевики вытаскивают пассажиров из автомобилей в поисках государственных служащих или сотрудников сил безопасности. Попасть в импровизированную перестрелку между двумя враждующими сторонами всегда было опасно.