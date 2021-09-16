Это жизнь в сельских районах Афганистана после захвата власти талибами

ЧАК-Е ВАРДАК, Афганистан – Шестьдесят миль гремящих костей к юго-западу от Кабула, остатки самой продолжительной войны Америки в изобилии. Разграбленные аванпосты усеивают вершины холмов, скелеты сгоревших полицейских пикапов и хаммеров усеивают дорогу, которая пролегает через долины между ними.
Стены построенного США здания местного правительства в районе Шик Вардак округа Вардак усеяны следами недавно выпущенных пуль и ракет. В стенах были вырезаны отверстия для огневых позиций, сохранилось лишь несколько стеклянных окон.
Но когда-то постоянной перестрелки больше не существует.
В последние годы выезд из Кабула, столицы Афганистана, вызвал опасения по поводу появления контрольно-пропускных пунктов талибов, где молодые боевики вытаскивают пассажиров из автомобилей в поисках государственных служащих или сотрудников сил безопасности. Попасть в импровизированную перестрелку между двумя враждующими сторонами всегда было опасно.
Но с тех пор, как в середине августа к власти пришли талибы, в большинстве сельских районов Афганистана уровень насилия значительно снизился. Когда воздушные удары и ожесточенные бои обычны, орудия умолкают. Большинство контрольно-пропускных пунктов исчезли.
На их место пришли нарастающий гуманитарный кризис и новое правительство Талибана, которое временами кажется непривычным к управлению, поскольку многие афганцы живут без боевых действий.
Официальные лица ООН говорят, что миллионы афганцев переживают зиму нехватки продовольствия, и до миллиона детей рискуют умереть от голода в отсутствие немедленных международных усилий по оказанию помощи.
Бедствия усугубляет то, что цены на основные продукты питания резко выросли, и многие афганские семьи были вынуждены довольствоваться рисом и бобами вместо курицы и другого мяса.
На данный момент, однако, в Чак-э Вардак, лоскутном одеяле из яблоневых садов и деревень, как и во многих других частях страны, по окончании боевых действий наступает повсеместное облегчение и происходит возвращение к чему-то вроде нормальной жизни.
На втором этаже административного центра разграбленного района на старом стуле сидит новоназначенный начальник полиции движения «Талибан» Кари Асаад. На его столе старый автомат Калашникова и флаг Талибана в центре с почерком «Калима аль-Шахада», текстом исламской клятвы.
Чернобородый лев в тюрбане только что начал свою вторую чашку зеленого чая в прошлый четверг, когда два брата из соседнего Сайдабада прибыли с жалобой.
«Мужчина, который женился на моей дочери, не сказал нам, что у него есть жена», – сказал Талиб ад-Дин, проводя пальцами по седеющей бороде. «Моя дочь велела мне уйти от нее, она сказала, что счастлива с ним. Но теперь он бьет ее и наносит удар в ногу. Мы пришли сюда, чтобы урегулировать этот спор!» Он не выразил страха перед новым начальником полиции, расправившись с ним. с талибами в прошлом.
«Мы немедленно займемся этим вопросом», – заверил отца Асад.
Задолго до того, как они были полностью захвачены, Талибан уже управлял и отправлял быстрое правосудие во многих областях, часто через свою собственную судебную систему. Чак-е Вардак вместе со многими частями сельского Афганистана оставался под их эффективным контролем в течение двух лет.
Но остается вопрос, сможет ли движение, жестоко подавившее городские протесты против его правления, превратиться в прочную структуру управления достаточно скоро, чтобы справиться с проблемами, лежащими в основе углубляющегося гуманитарного кризиса в стране.
У здания местного правительства 55-летний Фазлур Рахман регулировал нагрузку в своем пикапе, заваленном сеном. «Раньше безопасность здесь была очень плохой, и мы страдали от рук армии», – сказал он, имея в виду афганскую армию. Они избивали людей и просили людей принести воду и еду на блокпосты.
Он сказал, что за последние недели при правлении талибов ситуация улучшилась, и люди могут безопасно вернуться к работе. «Раньше люди не могли никуда идти ночью и были подвержены риску быть застреленными», – сказал он. «Прошло много времени с тех пор, как пуля попала в наши дома».
К западу от долины еще один флаг Талибана развевался над самой старой плотиной гидроэлектростанции в стране. строительство В 1938 году его турбины снабжали электричеством близлежащие части Вардака, а также провинцию Газни и даже части провинции Кабул, но из-за плохого обслуживания они вышли из строя.
Пока бедуинская женщина ведет своих овец через плотину, афганские мальчики по очереди прыгают в воду внизу, успокаиваясь от палящего солнца.
На холме от бассейна плотины находится дом семьи Аль-Аюби, которую два года назад переселили в другую деревню из-за обострения боевых действий. В начале августа, после окончания боевых действий, семья вернулась в дом, окруженный зеленым садом с тыквами, посаженными охранником.
За обедом из риса, помидоров и кукурузы старший сын Абдулла Аль-Айюби рассказал о зверствах, совершенных в долине. «Нет сомнений в том, что талибы также коррумпированы, но это ничто по сравнению с тем, чем была армия», – сказал он. «Они не только брали деньги из автобусов и грузовиков, если бы у кого-то была большая борода, они бы сказали, что они талибы, и причинили бы им боль».
Аль-Аюби сказал, что его брат Асад учился в девятом классе, когда армии Афганистана и США прибыли в этот район в поисках командира талибов с таким же именем. поймал Вместо этого, по его словам, его отправили в тюрьму Баграм, известную своим жестоким обращением с заключенными, где его пытали.
«Прошло четыре месяца, прежде чем мы его нашли», – сказал г-н Аль-Аюби. «Когда мы приехали навестить его в Баграме, он кричал на меня, сковывая ноги цепями и сковывая запястья наручниками».
Через 18 месяцев льва выпустили. Аль-Аюби сказал, что из-за своего гнева он присоединился к местному командиру талибов по имени Гулам Али. Он стал мастером стрельбы из автоматов Калашникова и реактивных гранатометов. В телефоне г-на Аюби есть зернистая фотография, взятая из видеозаписи. На нем был изображен неузнаваемый мужчина, окруженный огнем, дымом и пылью.
Понять захват Афганистана талибами
Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот больше об их истории происхождения и записи в качестве судей.
«В этот момент мой брат выпустил ракету по танку», – сказал он, хотя машина выглядела как хаммер афганской армии.
В 2019 году Асад был убит во время боя с афганскими солдатами возле дома семьи. Он был борцом пять лет. «Мы похоронили его возле дома, – сказал г-н Аль-Аюби.
Главной достопримечательностью этой теперь уже сонной долины является больница, основанная в 1989 году немкой Карлой Шифтер. Сегодня больница получает поддержку от Комитета по медицинской и гуманитарной помощи Афганистана, который полагается на частные пожертвования.
Фаридулла Рахими, врач этого учреждения, сказал, что за 22 года его пребывания там впервые не было пациентов с травмами, полученными в результате конфликта.
«Люди из-за пределов Чака приезжают сюда лечиться», – сказал доктор Рахими, стоя в зеленом дворе больницы. «Раньше мы лечили мирных жителей, правительственных солдат, боевиков Талибана, и у нас никогда не было проблем».
Врач сказал, что на данный момент в больнице достаточно медикаментов, но, поскольку большинство банков закрыто, у них не было денег, чтобы покупать больше или платить зарплату.
Однако, по словам доктора Рахими, больница будет продолжать работать как можно лучше. «Мы видели, как системы приходят и уходят, но больница останется».
Из 65 сотрудников больницы 14 – женщины. Талибан заявил, что позволит женщинам продолжать работать в сфере здравоохранения, чтобы лечить пациентов женского пола.
28-летняя Малалаи, акушерка, работающая в больнице и называющая только одно имя, сказала, что члены движения «Талибан» посетили это учреждение и поговорили с ней. «Я работаю здесь восемь лет», – сказала она. «Для нас нет угрозы со стороны Исламского Эмирата».
У входа в госпиталь российский танк прошлой войны был почти полностью погружен в песок – яркое напоминание о времени, через которое проходила эта зона боевых действий.
Вернувшись в дом Аль-Аюби, Абдулла говорил тихо, в то время как его двухлетний сын, отсутствовавший в углу, был под шарфом. Возможно, он будет частью поколения в Афганистане, которое выросло, не зная войны.
«Лев, он был назван в честь моего брата», – сказал г-н Аль-Айюби, указывая на ребенка. «Так не должно быть».
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