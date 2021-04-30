Это исправление улучшает настройки нескольких дисплеев в Windows 10.

Наличие нескольких мониторов – это огромный рост производительности при трансляции, редактировании или попытках отвлечься на фоновый дисплей при запуске любимой онлайн-игры. Это просто плохо для Windows 10, поэтому пользоваться им утомительно.

По какой-то причине, когда вы переводите компьютер с Windows в спящий режим при использовании двух или более мониторов, ваши открытые окна перемещаются на главный экран, когда система просыпается, что вынуждает вас реорганизовать макет. каждый раз Вы запускаете компьютер из спящего режима.

К счастью, Microsoft работает над решением этой проблемы – Microsoft называет это Быстрое обнаружение горячих компонентов (HPD)– Благодаря этому приложения и папки остаются открытыми там, где вы их оставили, прежде чем перевести компьютер в спящий режим.. Microsoft подтверждает, что исправление «не ограничивается производителем дисплея, характеристиками оборудования, типом разъема или маркой кабеля» и применяется ко всем компьютерам с Windows 10 с несколькими экранами и ноутбукам, подключенным к внешнему монитору, независимо от системных настроек пользователя. .

HPD Quick Fix будет выпущен в рамках обновления за октябрь 2021 года в конце этого года, но те, кто не может изменять порядок своих приложений каждый раз, когда их компьютер просыпается, могут присоединиться к программе предварительной оценки Windows, чтобы получить обновление прямо сейчас.

Обратите внимание, что программа предварительной оценки Windows доступна не всем. Хотя вы получаете новые функции на раннем этапе, функции тестирования часто бывают неполными, системные ошибки встречаются чаще, и вам, возможно, придется часто обновлять свой компьютер. Если вы спокойно относитесь к этим предупреждениям, вы можете Присоединяйтесь к программе предварительной оценки Windows здесь.

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Сборка Windows Insider 2187 (в настоящее время находится на Dev Channel) должна прибыть на ваш компьютер вскоре после регистрации в программе Insider, но вы можете проверить доступные системные обновления на Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows, И нажмите “Проверить обновления”.

Вы также можете проверить свою версию Windows 10 в Настройки> Система> О программе. Номер версии ОС указан ниже. Технические характеристики Windows.

Сборка Insider Build 2187 (или октябрьское обновление 2021 года, позднее в этом году) – единственное требование для устранения проблемы Rapid HPD. После установки вы не должны столкнуться с проблемой изменения рабочего стола при использовании нескольких мониторов.

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