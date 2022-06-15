«Это исправлено» — смотрите русский розыгрыш Хабиба Нурмагомедова на «С**ке» Даниэля Кормье

У Хабиба Нурмагомедова и Даниэль Кормье особая связь. Они борцы мирового класса — одни из лучших в мире ММА. Оба члена Зала Славы UFC очень хорошие друзья, и мы много раз видели, как они тренируются вместе.

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Однажды Нурмагомедов и его российская команда подшутили над Даниэлем Кормье во время тренировки. Русские, по-видимому, сказали «Ди-Си» фразу на русском языке, в результате чего он назвал себя «шлюхой» на их родном языке.

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Кормье был совершенно возмущен этой шуткой в ​​исполнении Нурмагомедова и противостоял ему перед камерой. «Орел» рассмеялся и отверг обвинение Кормье. Когда DC напал на него, он сказал: — Я ничего не говорю. Я никогда этого не говорил.

Даниэль Кормье со смехом сказал в камеру: «Теперь я знаю, что это значит. Они продолжали говорить мне, чтобы я говорил Бен*. Мне пришлось называть себя отцом**ч. Вот что я напутал. Неделями!»

Погружение глубже

Хабиб Нурмагомедов — лучший легковес в UFC?

Подшучивание и химия, которые есть у всех стажеров ATT, действительно восхитительны. Когда DC рассказал об этом своим товарищам по команде и яростно сказал: «Ты заставил меня называть себя стервой» Они расхохотались.

Последние слова Хабиба Нурмагомедова в октагоне Даниэля Кормье

У Нурмагомедова была одна из величайших карьер в ММА. С приукрашенным рекордом в 29 побед без поражений дагестанский боец ​​ушел из UFC после победы над Джастином Гетджи.

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Он ушел в отставку из-за смерти своего отца и наставника Абдулманаба Нурмагомедова и поклялся никогда больше не драться. Несмотря на многочисленные усилия Даны Уайта и его коллег-бойцов, Нурмагомедов все же сдержал свое обещание, когда ушел на пенсию.

АБУ-ДАБИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 25 ОКТЯБРЯ: Россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октагоне после победы над Джастином Гэтжи в матче за титул чемпиона в легком весе во время турнира UFC 254 25 октября 2020 года на UFC Fight Island, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото Джоша Хеджеса/Zuffa LLC через Getty Images)

После того, как он произнес действительно душераздирающую речь Речь На Flash Forum в Абу-Даби заключительные слова Хабиба были адресованы его близкому другу Даниэлю Кормье. Он сказал, «Ди-Си, я люблю тебя, брат».

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