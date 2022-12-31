Это миссии, которые отправятся на Луну в 2023 году

2022 год знаменует собой год, когда человечество снова обратило свое внимание на Луну, когда миссия НАСА «Артемида-1» пролетела близко к единственному спутнику Земли. Космический корабль «Орион» завершил 25-дневную миссию, в ходе которой он отправился на Луну, облетел ее вокруг нее и вернулся с миссией, которая станет прелюдией к первой пилотируемой миссии на Луну со времен «Аполлона-17» в 1972 году.

Хотя НАСА рассчитывает запустить миссию «Артемида-2» в 2023 году, запланировано множество других лунных миссий со всего мира. Они варьируются от миссий, спонсируемых государством в Индии и России, до миссий, разработанных и запущенных частными космическими компаниями. Здесь мы составили список миссий, которые вы можете ожидать, чтобы достичь Луны в 2023 году.

Миссия Hakuto R из Ispace, марсоход Rosetta

Hakuto-R — лунный посадочный модуль, разработанный ispace., японская аэрокосмическая технология. Он стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал 11 декабря 2022 года вместе с марсоходом Рашид, первым космическим кораблем ОАЭ, и аппаратом NASA Silver Moon Lamp.

Хотя зонд «Хакуто» был запущен в декабре 2022 года, ожидается, что он достигнет Луны к апрелю 2023 года. Это связано с тем, что зонд движется по медленной траектории с низким энергопотреблением, по которой космический корабль пролетит 1,6 миллиона км от Земли, прежде чем вернуться и вернуться. пересечение с Луной к апрелю, со следующего года.

Хотя Хакуто претендует на звание первого частного лунного посадочного модуля, который отправится на Луну, зонд Astrobiotic Technology из Питтсбурга и хьюстонская корпорация Intuitive Machines могут превзойти миссию, хотя она не будет запущена до начала 2023 года. 2,3-метровый зонд к кратеру Атлас в северо-восточной части ближней стороны Луны. Вскоре после запуска космический корабль «Хакуто» отправил обратно изображения «полумесяца Земли».

Ровер Рашида назван в честь королевской семьи Дубая и весит всего 10 кг. Лунная миссия ОАЭ началась после того, как страна отправила научный спутник на орбиту вокруг Марса, и аппарат будет исследовать лунную поверхность в течение примерно 10 дней после приземления в апреле 2023 года.

Лунный фонарик НАСА

Космический корабль НАСА Lunar Flashlight также близок к облету миссии SpaceX M1. который запустил зонд «Испейс» и марсоход «Рашид». Космический корабль представляет собой небольшой спутник размером с чемодан. В настоящее время он находится в трехмесячном полете на Луну. Траектория миссии уведет космический корабль далеко за пределы Луны, прежде чем объединенная гравитация Земли и Солнца поможет ему выйти на научную лунную орбиту.

Находясь на лунной орбите, он пролетит низко над южным полюсом Луны, где будет использовать лазеры для освещения темных кратеров, которые, по данным НАСА, не видели солнечного света миллиарды лет. Известно, что вода присутствует в лунном реголите (почве), но ученые пока не понимают, покрыты ли дны этих кратеров поверхностным ледяным инеем. Лунный фонарик призван помочь ученым исследовать это.

Чандраян-3 в Индии

Чандраян-3 последует за Миссия Chandrayaan 2, которой не удалось совершить мягкую посадку на Луну за ИСРОпосадочный модуль и луноход на поверхности Луны. Chandrayaan-3 будет повторением миссии Chandrayaan-2, которая будет состоять из лунного посадочного модуля и лунохода. Модуль тяги действует как спутник для передачи сообщений спускающемуся космическому кораблю.

Миссию Chandrayaan-3 на борту ракеты-носителя Marks 3 (LVM3, ранее известная как GSLV3) планируется запустить в июне этого года. Модуль тяги выведет посадочный модуль и луноход на орбиту на высоте 100 км над лунной поверхностью. Модуль тяги также будет нести полезную нагрузку HAbitable Spectrophotometer Polarimetry (SHAPE) для изучения спектральных и поляриметрических измерений Земли с лунной орбиты.

Полезные нагрузки на борту лунного посадочного модуля будут включать теплофизический эксперимент на поверхности Чандра (ChaSTE) для измерения теплопроводности и температуры; прибор лунной сейсмической активности (ILSA) для измерения землетрясений вокруг места посадки; Зонд Ленгмюра (ЛП) для оценки плотности плазмы и ее изменений. Он также будет нести массив пассивных лазерных отражателей НАСА для исследований дальности.

Лунный модуль будет нести рентгеновский спектрометр альфа-частиц (APXS) и спектрометр лазерного пробоя (LIBS), чтобы помочь ученым понять элементный состав и географию окрестностей места посадки.

Российская миссия Луна-25

После многих задержек российское космическое агентство «Роскосмос» планирует запустить миссию «Луна-25» на Луну в июле 2023 года. По данным Forbes, «Луна-25» — это посадочная миссия на Луну, которая станет первой в стране после советской миссии «Луна-24». в 2023. 1976.

Миссия «Луна-25» должна приземлиться на южном полюсе Луны в кратере под названием Богуславский и будет подготовительной миссией, в значительной степени связанной с испытанием технологии посадки на Луну. Но он также будет содержать набор научных инструментов, которые будут работать на Луне около года.

Миссия Luna 25 также разместит лазерный отражатель, который позволит направлять лазеры с Земли на Луну. Время, необходимое для того, чтобы лучи отражались обратно на Землю, поможет ученым точно измерить, как далеко находится Луна и как сильно она колеблется во время своего обращения вокруг Земли.

Бонус: дорогая Луна

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава купил все билеты на первую лунную миссию SpaceX, принадлежащую Илону Маску. Миссия запланирована на 2023 год, но, по данным Reuters, она столкнулась с многочисленными задержками из-за продолжающихся испытаний космического корабля и его ракет. Хотя невозможно подтвердить, будет ли миссия запущена в 2023 году, если это произойдет, она превзойдет пилотируемую миссию НАСА «Артемида-2» на Луну.

Миссия будет запущена на ракете-носителе SpaceX Starship, и от запуска до запуска на Земле пройдет восемь дней. Это включает в себя три дня, которые он проведет на орбите Луны по лунной орбите, которая проведет его в пределах 200 километров от лунной поверхности. Маэдзава использовал Twitter, чтобы набрать восемь членов экипажа со всего мира, чтобы те присоединились к нему в том, что может стать первой пилотируемой миссией на Луну за более чем 50 лет.

Среди актеров был индийский актер Дев Джоши, который присоединится к съемочной группе, состоящей в основном из художников и фотографов. Среди других известных участников — Чой Сенг Хён, певец K-pop, который был участником Big Band, и японско-американский музыкант Стив Аоки.