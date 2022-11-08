«Это может быть рай» — поклонники восхищаются интимными праздничными фото российской звезды Марии Шараповой с женихом

Мария Шарапова наконец-то начала новый этап своей материнской жизни. Она старается сбалансировать свой образ жизни таким образом, чтобы оставаться на связи с самой собой.

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Недавно она и ее жених Александр Гилкс отправились в тихую Долину Антилоп.

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Ее поклонники были рады видеть, как она уделяет время себе и наслаждается неземными достопримечательностями по всему миру.

Мария Шарапова отдыхает с женихом

Российская теннисистка завершила карьеру в 2020 году, а в этом году сообщила прекрасную новость о появлении нового члена семьи. Она и ее жених Александр Гилкс объявили о рождении своего сына Теодора в июле 2022 года. Неудивительно, что первые несколько месяцев после этого оказались беспокойными для молодой матери.

СИНГАПУР, 25 ОКТЯБРЯ: Мария Шарапова из России наносит ответный удар после победы в трех сетах над Агнешкой Радванской из Польши в матче лиги Робин во время финала WTA BNP Paribas в Сингапурском спортивном центре 25 октября 2015 года в Сингапуре. (Фото Клайва Бранскилла/Getty Images)

Но кажется Шарапова Наконец ситуация нарушена, и он может эффективно управлять и другими делами. Увидев, как она наслаждается собой, ее поклонники почувствовали себя хорошо, и они не могут не порадоваться за нее.

Один фанат похвалил ее и сцену в Долине Антилоп. упомянул , «Как всегда красиво». Один фанат восхитился красотой пейзажа и прокомментировал: «Красная планета~~~?? Мария». — спросил этот любопытный поклонник, который, должно быть, побывал в этом месте. «Действительно волшебное место — ты тоже был в нижней долине?!» Точно так же другой фанат заметил: «Это почти не выглядит реальным, как будто вы стоите перед зеленым экраном».

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Один фанат заметил странное сходство и прокомментировал: «Как рабочий стол».Другой фанат похвалил их выбор и крикнул: «Абсолютно ничего похожего на Каньон Антилопы. Хорошо для души.» «Вау, это реально… может это рай?» Добавил еще один поклонник, рад видеть сцену.

Шарапова и ее блестящая карьера

Российский футболист выиграл пять турниров Большого шлема и участвовал с ним в одном из самых известных соревнований. Серена Уильямс. Хотя серия H2H в значительной степени благоприятствует Серене Уильямс, Шарапова всегда была вызовом для американского игрока. Они оба подталкивали друг друга к тому, чтобы выкладываться на поле как можно лучше.

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Смотрите эту историю: Крис Эверт говорит, что такие теннисистки, как Мария Шарапова и Эжени Бушар, всегда будут привлекать внимание, потому что они хорошо выглядят.

Выйдя на пенсию в 2020 году и родив сына, Шарапова столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем. затем Она начала тренироваться, чтобы оставаться здоровой и подтянутой после рождения. Может быть, поэтому поклонники были так счастливы, увидев, что она наслаждается заслуженным отдыхом.