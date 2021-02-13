Это может быть следующий персонаж из DLC из Super Smash Bros. Ultimate – фаворит фанатов

Super Smash Bros. Ultimate’s Следующий персонаж из DLC может стать фаворитом фанатов, по крайней мере, это то, что предлагает несколько убедительная теория фанатов. Если вы спросите любого Super Smash Bros. Окончательный Игрок на Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite. Какого персонажа они хотят добавить в платформенный боец ​​следующим, есть большая вероятность, что вы услышите такие имена, как Сора, Гено, Валуиджи, Ллойд, Мастер Чиф, Doomguy, Джонси и Крэш Бандикут, которые , может быть, помимо Соры, это самый востребованный персонаж DLC. Однако согласно новой теории, предыдущая иконка PlayStation появится в игре следующей.

Теория начинается с объявления этого Crash Bandicoot 4: Самое время Он появится на Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite – и на других платформах – в следующем месяце, 12 марта. Отсюда теория сливается с древней теорией Amiibo, Отлично Smash Bros. Окончательный Теория DLC.

Согласно теории Amiibo, по крайней мере на данный момент, следующий боец ​​выйдет к концу марта, так как следующая волна amiibo должна выйти в конце месяца. Другими словами, теория и версия amibo Авария 4 На Switch и Switch Lite они, кажется, очень хорошо ладят, по крайней мере, для некоторых поклонников Nintendo.

Однако на этом теория не заканчивается. Он также ищет старую утечку Activision, в которой записаны планы по возрождению Crash Bandicoot. И обложка, чтобы поднять Сбои мне Super Smash Bros. Окончательный. Сделайте эту новую деталь более интересной Передача Он утверждает, что Activision может немного повлиять на франшизу. Опять же, время этого, утечка Activision и все вышеперечисленное определенно интересно.

12 марта

> Согласно теории Amiibo, к концу марта выйдет еще один истребитель.

«Утечка» Activision определяет, что сотрудничество со Smash – это последний шаг в возрождении Crash.

Может ли такое случиться с мальчиками? – Васим Дан (красавчик) 9 февраля 2021 г.

Все, что было сказано, это всего лишь теория. Более того, хотя это убедительный аргумент, существует множество других Super Smash Bros. Окончательный Теории возникли годами, и почти все они так и не оправдались. Другими словами, относитесь ко всему здесь с недоверием.

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