Это может стать концом пути для Android Auto на экранах телефонов.

Два года назад Google анонсировал совершенно новый опыт для водителей, которые хотят использовать свои телефоны в режиме громкой связи, не подвергая опасности других. Названный “режимом помощи при вождении”, это было Предназначен для замены устаревшего экрана Android Auto – Даже внезапно этого не произошло. Хотя это, Google разработал ярлык для Android 10Разработан, чтобы поддерживать старый интерфейс Auto в рабочем состоянии При работе в режиме «Ассистент вождения». С последним приложением Медленно приезжайте в разные регионы мира.Старый пользовательский интерфейс, вероятно, уходит.

Некоторые пользователи открывают приложение Android Auto на экранах своих телефонов сегодня и обнаруживают, что оно больше не работает. как таковой Разработчики XDA Я обнаружил, что некоторые устройства Pixel под управлением бета-версии Android 12 получают всплывающие уведомления, которые перенаправляют пользователей на использование режима помощника по вождению. В частности, предупреждающие примечания указывают на то, что Android Auto больше не поддерживается на экранах телефонов, и теперь для его использования требуется специальный экран автомобиля.

изображение через Разработчики XDA.

Теперь стоит отметить, что только одно из устройств XDA действительно отображало это уведомление. Сотрудники AP попробовали несколько устройств, но не смогли повторить одно и то же предупреждение. Мы говорим о Google, так что, вероятно, это серверный коммутатор, который еще не достиг большинства пользователей.

Хотя этот логотип может быть просто странным поведением, которое было вызвано бета-версией Android 12, честно говоря, эта надпись висела на стене годами. Несмотря на то, что пользовательский интерфейс автомобиля был обновлен и обновлен, дизайн Авто на экранах телефонов остался неизменным. Ярлык, разработанный Google в 2019 году Даже не получил обновление, что может быть еще одним признаком того, что это временное решение.

оставаться: Android Auto. верно: Ассистент режима вождения.

Режим помощника по вождению кажется более современным, включая поддержку более длинных экранов, но это не все хорошие новости. Чтобы активировать режим вождения, вам нужно начать с ввода пункта назначения в Google Maps – что не всегда необходимо, если вы направляетесь в известное место. После запуска навигации вы можете переключаться между звонками, сообщениями, мультимедийными приложениями и даже полностью отменить свой маршрут, но это все равно дополнительный шаг, который не требуется в Android Auto.

Вы сможете продолжать использовать Android Auto в тех регионах, где недоступен режим Ассистента вождения. Мы видели, как эта функция появилась во многих странах за последний год, хотя она по-прежнему доступна не везде. А пока наслаждайтесь Android Auto, пока еще можете – его может не хватить надолго.