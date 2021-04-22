«Это напомнило мне голливудские фильмы с русскими подводными лодками»

Крайне редко представители всех арктических стран, а также Европейского союза встречаются, чтобы обсудить будущее Арктики и Верхнего Севера. В четверг это произошло на Диалоге Верхнего Севера в Бодо.

Одной из основных тем обсуждения стала политика безопасности. Посредник Арне Холм Тимураз Рамешвили бросил вызов послу России в Норвегии по поводу сообщения, которое Россия хотела отправить остальному миру, когда 26 марта три российские атомные подводные лодки столкнулись со льдом Арктики, и изображения были транслированы. по всему миру.

«Это напомнило мне голливудские фильмы с российскими подводными лодками. Теперь мы знаем, что это практически возможно. Я не знаю, какой сигнал хотят послать российские военные, я не представляю военных. Но, я думаю, это доказывает, что есть нет возможности избежать обсуждения вопросов безопасности в контексте Северного полюса », – сказал Рамешвили.

Затем координатор Джим Дехарт, координатор США по Арктике, спросил, почему Соединенные Штаты увеличивают свои военные расходы и экспансию в Арктике.

«Присутствие очень важно. Это факт, что в регионе ощущается усиление конкуренции. Мы уже видим риски, связанные с расширением доступа в регионе. Мы будем очень решительно решать эти вопросы с нашими союзниками. «Мы делаем это каждый день», – добавил он. Мы не заинтересованы в том, чтобы обсуждать вопросы безопасности или военные вопросы в Арктическом совете. У нас всегда было очень хорошее сотрудничество со всеми арктическими странами в рамках Совета, и мы хотим, чтобы это продолжалось ».