Это настоящая правда, стоящая за шуткой о горилле в космосе.

Время от времени, по понятным причинам, распространяются кадры человека в костюме гориллы, преследующего своих товарищей-астронавтов вокруг Международной космической станции (МКС).

В своем последнем отчете о событиях Спенс Тодд написал в Твиттере, что «астронавт Марк Келли однажды сбежал в полном костюме гориллы на борту Международной космической станции. Никто об этом не сказал. Однажды, никто не знал, он надел его».

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Во-первых, кадры на 100 процентов реальны, и Скотт Келли опубликовал их в Твиттере в 2016 году.

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Однако с годами факты немного запутались. Идея розыгрыша принадлежит брату Скотта Марку, который позвонил Скотту в 2015 году и сказал, что отправляет костюм гориллы, поскольку раньше горилл в космосе не было.

Первый скафандр взорвался во время миссии SpaceX в 2015 году, но теперь он принял решение, упаковав второй костюм гориллы в следующем году. Это сработало, и Скотт снял видео вместе с Тимом Пиком, которого заинтересовала эта идея.

«Вот так», Скотт люди сказали. «Вот почему он парил в воздухе, мы хотели, чтобы это выглядело забавно».

Как бы ни было разочаровывающим узнать, что кадры не являются настоящим астронавтом, спасающимся бегством в страхе перед космической гориллой, это не значит, что это не напугало космических приятелей в скафандрах. Он не сказал двоим другим, что на космической станции был костюм гориллы, и Скотт воспользовался возможностью, чтобы спрятаться в их спальных помещениях, пока не появился член экипажа.

«Когда он пошел открывать дверь, я вышел оттуда», — сказал Скотт, добавив: «Тогда я немного волновался, что у меня может быть сердечный приступ или что-то в этом роде».

Позже он надел костюм гориллы и направился в русскую часть станции, которая скорее рассмеялась, чем получила сердечный приступ. После нескольких трюков с гориллами некоторые Образовательные видео Представленный космической обезьяной костюм был выброшен на случай, если другие не несут ответственности, как это было с силами костюма космической гориллы.

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