Это происходит сегодня, 19 декабря 2020 года – обзор газетных новостей Delpress

ТВ права. Amazon, рука чемпионов: Вчера компания, занимающаяся электронной коммерцией, объявила, что она выиграла права на лучшие матчи среды за трехлетний период 2021-24 годов, самое важное событие европейского клубного футбола. Солнце с воспоминаниями и фотонодимией на первой странице представляет собой «землетрясение», которое свергает монополию старого доброго телевидения. Это число, по слухам, составляет около 80 миллионов за сезон. Italia Oki (стр. 21) говорит о правах на «танец троих» Лиги чемпионов: официальные 16 матчей (набор A1) будут отправлены в Mediaset в среду менее чем за 80 миллионов долларов, официальный Amazon во вторник: однако Piscione заплатит 43 миллиона фунтов стерлингов за право бесплатного эфира. Piscion должна получить от Sky около 35 миллионов долларов за неинтересную оплату и права на действия. Таким образом, Sky заберет домой пакет B со 104 матчами исключительно на всех платформах, заплатив УЕФА более 100 100 миллионов. Наконец, есть разговоры о финале Лиги чемпионов, права на который были предоставлены Уфе на захват в четвертом сете: MediaSet должен выиграть и здесь, хотя права остаются ясными, вместо Sky, который будет управлять этой выплатой и окт.

Audiveb. Новости онлайн, Новые вершины в октябре (Италия, Оги, стр.20). В октябре доход от онлайн-информации увеличился вдвое, вместе с доходами, беспокойствами и ограничениями. Текущие события и мировые новости AudiWeb Reports + 6,4% в октябре 2019 г. и + 5,8% в сентябре: всего 38,5 млн индивидуальных пользователей, по сравнению с 5,3% в октябре для общего количества посетителей в день в сентябре. + 32%, Мессенджер + 24,3%, Курьер + 20%, Публикация + 40%, Страница фанатов + 34%, Ansa + 29,5%. По телевизору: дисплей + 43,7%, Roy Play + 21,5%. Что касается телевидения: Media Mediaset Fall Programming видит игру, первые 993 тысячи индивидуальных пользователей и + 13,1%, Ripley + 21,5% (660 тысяч), La 7 + 15,2%, дисплей (при работе как Discovery +) + 43,7%, Roy News + 14,6%. Радио: DJ и на 105 меньше по сравнению с предыдущим месяцем, первый -34,3%, второй -9,9%.

Гиганты Интернета. Война с монополиями: дела против сверхдержав Google и Facebook наводняют Соединенные Штаты (MF, стр. 32). В Соединенных Штатах система, основанная на Интернете, находится в смятении. Три основных проблемы: дискриминационное поведение социальных сетей при распространении, посредничестве и цензуре сообщений пользователей; Надежность сайтов информационных технологий, управляющих количеством голосов на выборах; Практика, наносящая ущерб конкуренции на рынке со стороны субъектов, занимающих доминирующее положение. Европа, с другой стороны, сопротивляется, опасаясь, что налог в Интернете будет ответом на США. Два новых европейских механизма, цифровые услуги и цифровые рынки, все еще находятся в разработке, демонстрируя, как конкуренция Digi до сих пор уступила чрезмерной власти транснациональных корпораций США в сети, блокируя гипотезы спекуляции в Европе из-за яростного противодействия Трампа. Готов к ответным обязанностям.

Вашингтон Пост Ассум. 150 новых журналистов для редакции Washington Post: важная кампания по набору персонала соберет более тысячи человек в редакцию газеты Джеффа Безоса (печать на стр. 17). The Washington Post руководствуется рекордом количества цифровых подписок: с 2016 года количество подписок увеличилось втрое и превысило 3 миллиона благодаря инвестициям в инновации и качество.

Интернет серьезно. На рынок продвигается новая модель веб-сериалов, связанных с компаниями. Джамполо Колетт и Фабио Кретаклиано посвящают солнце (стр. 13) новой стратегии компаний, которая фокусируется на перехвате потребителей, внедрении решений и серийных мультимедийных продуктов, а также соблюдении техник защиты от перекручивания, напоминающих методы телевизионного взаимодействия. Универсал.

Америка-хакер. Макси-хакерская атака на компании США. Сомнения насчет российских сервисов (Республика с.17). Пострадала и ядерная компания. Байден заявляет, что виновные «заплатят». Трамп молчит. «Отключите самые важные сети». Пентагон тоже выставлен на обозрение. Теперь система будет изолирована (Messenger стр.15). Департамент кибербезопасности запускает проверки: Тайна украденных россиянами данных

MediaSet-Венди. Republica посвящает целую страницу судебной «войне» между Mediaset и Vivendi. Расследование прокуратуры Милана вращается вокруг того, что произошло 18 февраля 2016 года, когда генеральный директор Vivandi de Puerto Rico одобрил покупку более 3,5% акций, согласованных Piscione его командой. Джованни Понсе в Republica, на заднем плане между Берлускони и Поллором, подробно рассказывает о событиях 25 января 2016 года. Сидя за столом, руководители MediaSet и Vivendi обсуждают возможность объединения усилий Canal Plus и Premium для создания европейского Netflix. «Да, у альянса нет продаж и филиалов», – сказал бы Сильвио Берлускони перед рукопожатием, которое разрешило «сделку». «Правильно думать о фондовых рынках, которые подтвердят сделку, – продолжил Берлускони, – но мы установим предел: максимум 5%». Через три недели после встречи CDSD Vivendi позволил Buying Fontaine приобрести 24,99% скидку на MediaSet. Контракт был подписан рукопожатием три недели назад в нарушение.

Радио. Общественное радио больше не будет общественной службой: правда (стр. 13) “Деревенская суббота” Джованни Валентини противопоставляет страницы “прогрессивному занятию” Радио Рой с точки зрения содержания, форм и языка. За исключением местоположения третьей сети, первые две сети – Valentini – становятся все более похожими, и что касается телевидения, они синхронизируются без даже логотипа, чтобы различать отдельные радиостанции, в той степени, в которой они меняют или меняют идентичность, а функция радио наносит ущерб общественной службе, которую они должны выполнять.

Издает. «Италия книги – образец, которому следуют в Европе». В интервью Repubblica (стр. 38) Рикардо Франко, глава издательства Рики Леви, сказал, что в этой области есть итальянские шаги. «Шаги, предпринятые для финансирования библиотек для покупки книг, были предприняты по всей Европе, – объясняет он, – впервые Италия была образцом. Это происходит в европейском контексте, который в конечном итоге ставит знания в центр и только придает уверенность знаниям». Заслуга АЕИ, которая заключается в финансировании публичных библиотек Рекламирует кампанию, и она работает благодаря заказу на проверку: 30 миллионов человек ходят в городские библиотеки, чтобы купить книги в своих местных библиотеках ». Был создан хороший раунд, – говорит Леви, – который идет от библиотек к книжным магазинам и книжным магазинам.

Культура. Книжное чудо, Неверие театров: Андреа Гербекер о Солнце (стр. 18) комментирует рост продаж книг. Сомнительно, чтобы благу издательскому миру способствовало одновременное закрытие основных культурных объектов, таких как кинотеатры, театры и музеи, – отмечает автор. Однако один факт очевиден: даже если издательская индустрия улыбается или, по крайней мере, не плачет, остальная итальянская культура явно в беде. Таким образом, Гербакер делает акцент на «безразличии» правящего класса к культурному сектору страны.

Сан-Ремо. «Крик Моргана». Либеро (со ссылкой на стр.29) берет интервью у художника, который был отвергнут Сан-Ремо и был в центре споров в течение нескольких дней. «Два дня назад Рой сделал что-то очень серьезное, – говорит Морган:« Я не позволил Санремо Джованни войти в студию, где проходил финал. Без постановления суда контрактному работнику запретили посещать свое рабочее место. Все это называется моббингом. Я должен сказать, что не могу этого принять ». Затем Морган нападает на Амадея:« Он сказал мне: «Иди сюда, чтобы мы могли приблизиться к тебе во время гонки, потому что ты мне нравишься в Сан-Ремо». Я согласился, хотя и отказывался от своей кандидатуры на пост мэра Милана. Я снова возьмусь за муниципалитет Милана. Я буду использовать свое приложение, чтобы «играть» жизни людей. Если вы хотите гармонии в городе, передайте его управление музыканту, а не юристу.