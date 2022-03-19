«Это просто Дмитрий»: НАСА преуменьшает угрозу для МКС на фоне войны в Украине | Пустота

Директор НАСА Билл Нельсон преуменьшил враждебные заявления главы Роскосмоса после того, как Россия заявила о прекращении поставок ракетных двигателей американским компаниям.

«Это всего лишь Дмитрий Рогозин», — сказал Нельсон Associated Press. «Он говорит время от времени. Но, в конце концов, он работал с нами.

«Другие люди, которые работают над российской гражданской космической программой, они профессионалы. Они ничего не упускают с нами, с американскими космонавтами и американским центром управления полетами».

Российское вторжение отменило запуски и сорвало контракты. Многие обеспокоены тем, что Рогозин ставит под угрозу десятилетия работы, особенно в отношении Международной космической станции.

Помимо угроз уйти с космической станции и сбить ее в Соединенных Штатах, Европе или где-либо еще, Рогозин нес флаги других стран, прикрытые ракетой «Союз», ожидая взлета с интернет-спутниками.

Запуск был отменен после того, как лондонский клиент OneWeb отказал Рогозину в просьбе не использовать спутники в военных целях, а британское правительство сократило финансовую поддержку.

В четверг Европейское космическое агентство подтвердило, что оно на неопределенный срок приостановит свою передвижную миссию ExoMars с Роскосмосом из-за войны на Украине.

«Несмотря на все это, в космосе мы можем сотрудничать с нашими российскими друзьями и коллегами», — сказал Нельсон. «Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами, он ничего не упустил. Это сотрудничество, которое мы делаем в гражданской космической программе».

Соединенные Штаты и Россия являются основными операторами космической станции, которая находится в эксплуатации уже 21 год. Пока SpaceX не начала запускать астронавтов в 2020 году, американцы путешествовали на российских капсулах «Союз» по десяткам миллионов долларов за место.

Американские и российские космические агентства все еще работают над системой, в которой россиянин сможет запустить капсулу SpaceX, начиная с этой осени, и доставить американца на борту «Союза», что поможет обеспечить постоянное присутствие американских и российских станций.

Астронавт НАСА Марк Ванде Хи, который во вторник побил рекорд США по космическим полетам в 340 дней, должен отправиться с двумя россиянами на борту корабля «Союз» и приземлиться в Казахстане 30 марта.

НАСА заявило, что планы Ванде Хе не изменились, хотя в начале марта на видео, предположительно подготовленном российским космическим агентством «Роскосмос», видно, как двое российских космонавтов прощаются с ним. Затем он показал команде управления полетами просмотр компьютерного видеоклипа, в котором российская часть станции отделяется и уплывает.

А агентство РИА Новости опубликовало видеоклип, в который вошла русская песня «Прощай». ее титул Читать: «Телестудия «Роскосмос» в шутку показала возможность выхода России из проекта МКС — демонтаж российской части станции, без чего не могла бы существовать американская часть проекта».

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Он сказал«Американский астронавт Марк Ванде Хэй вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Добровым… Роскосмос никогда не давал повода усомниться в своей надежности как партнера».

Ранее в мае Рогозин поделился файлом видео Показан подъем американского флага с российской ракеты.

«Пусковики Байконура решили, что без флагов некоторых стран наша ракета будет выглядеть красивее», — сказал он.

Отставной американский астронавт Скотт Келли дал отпор, Твиттер: «Ваша космическая программа не будет иметь никакой ценности. Возможно, вы сможете найти работу в «Макдоналдсе», если «Макдональдс» все еще находится в России».

В недавно удаленном твите Рогозин Написал: «Ложись, идиот! Гибель Международной космической станции будет на твоей совести».