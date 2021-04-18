Это решение Android Auto может помочь решить серьезную проблему с Android 11.

Одно из них связано с музыкальными проигрывателями, поскольку некоторые пользователи обнаружили, что звук, поступающий из этих приложений, иногда отправляется на динамики телефона, а не на автомобильную систему.

Впервые о проблеме было сообщено в марте этого года, и Google быстро подтвердил, что изучает все это, хотя фактическое ETA не было доступно относительно того, когда будет запланировано исправление.

Но по другому Почта От пользователя Android Auto Байрена Вона Google решил, что в некоторых случаях проблема связана с разрешениями микрофона.

Как оказалось, Android Auto необходим доступ к микрофону, чтобы правильно воспроизводить музыку и отправлять звук на динамики автомобиля, потому что в противном случае вы сможете слышать мелодии только со своего телефона.

“Он хотел, чтобы все знали, каким было окончательное решение. Проанализировав мой отчет об ошибке, они смогли определить, какое разрешение микрофона предоставить. Я изменил настройку с «Запретить» на «Разрешить», и музыка из Amazon Music начала воспроизводиться через автомобильные динамики.Пользователь Android Auto демонстрирует это в недавнем сообщении.

Между тем, Google все еще не уверен, когда именно он сможет развернуть полное исправление, и компания не подтвердила, будет ли упомянутый здесь обходной путь служить всем.

Ожидается, что новое обновление Android Auto будет выпущено в мае, поэтому до следующего выпуска еще несколько недель, а это значит, что вы можете попробовать этот обходной путь, чтобы увидеть, имеет ли оно какое-либо значение для вашего устройства. Если нет, то следующий лучший вариант – обратиться к Google, чтобы помочь им просмотреть все это.