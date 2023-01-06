Это снижает инфляцию в зоне евро в результате более низких цен на энергоносители.

Низкие цены на энергию Помогли снизить инфляцию в Европе в прошлом месяце, и Европейская комиссия сообщили в пятницу, но многие ставки все еще растут быстрыми темпами, и политики не дали никаких признаков того, что они планируют остановить запланированное повышение процентных ставок.

Потребительские цены в странах, использующих евро в качестве валюты, выросли в годовом исчислении на 9,2 процента в декабре, по сравнению с двузначными уровнями. 10,1 процента в ноябре и 10,6% в октябре.

Снижение инфляции породило надежды на то, что устойчивое ралли на континенте, возможно, наконец достигло своего пика. Но несколько влиятельных голосов призвали к осторожности, отметив, что, хотя так называемый общий уровень инфляции снизился, базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, не показала такого же снижения. Фактически, в декабре базовая инфляция в еврозоне выросла до 5,2 процента с 5 процентов в предыдущем месяце.

Европа выиграла от Линия хорошей погоды, что привело к снижению спроса на энергию, особенно на природный газ, используемый для питания большей части отопительной инфраструктуры континента. Многие правительства также предложили субсидии для снижения болезненно высоких цен на энергоносители, которые платят потребители. По данным государственного статистического управления, снижение уровня инфляции в Германии до 9,6% в декабре с 11,3% в предыдущем месяце частично произошло из-за единовременной помощи, предоставленной домохозяйствам для оплаты счетов за электроэнергию.