Это снижает инфляцию в зоне евро в результате более низких цен на энергоносители.

Низкие цены на энергию Помогли снизить инфляцию в Европе в прошлом месяце, и Европейская комиссия сообщили в пятницу, но многие ставки все еще растут быстрыми темпами, и политики не дали никаких признаков того, что они планируют остановить запланированное повышение процентных ставок.
Потребительские цены в странах, использующих евро в качестве валюты, выросли в годовом исчислении на 9,2 процента в декабре, по сравнению с двузначными уровнями. 10,1 процента в ноябре и 10,6% в октябре.
Снижение инфляции породило надежды на то, что устойчивое ралли на континенте, возможно, наконец достигло своего пика. Но несколько влиятельных голосов призвали к осторожности, отметив, что, хотя так называемый общий уровень инфляции снизился, базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, не показала такого же снижения. Фактически, в декабре базовая инфляция в еврозоне выросла до 5,2 процента с 5 процентов в предыдущем месяце.
Европа выиграла от Линия хорошей погоды, что привело к снижению спроса на энергию, особенно на природный газ, используемый для питания большей части отопительной инфраструктуры континента. Многие правительства также предложили субсидии для снижения болезненно высоких цен на энергоносители, которые платят потребители. По данным государственного статистического управления, снижение уровня инфляции в Германии до 9,6% в декабре с 11,3% в предыдущем месяце частично произошло из-за единовременной помощи, предоставленной домохозяйствам для оплаты счетов за электроэнергию.
Данные показали, что цены на энергоносители в зоне евро росли в годовом исчислении на 25,7% в декабре по сравнению с 41,5% в октябре.
«Европе сейчас очень повезло с погодой», — сказал Клаус Вестесен, главный экономист по еврозоне в Pantheon Macroeconomics. Он добавил, что помощь правительства в энергетике вбила «клин между реальностью и данными».
«Он контролирует цены, — сказал он, — и как только вы его уберете, станет неясно, насколько благотворна инфляция».
Почти все страны еврозоны зафиксировали снижение общего уровня инфляции в декабре, включая Францию (6,7 процента с 7,1 процента в ноябре), Италию (12,3 процента с 12,6 процента), Испанию (5,6 процента с 6,7 процента) и Нидерланды. (11% из 11,3%).
Цифры подкрепили аргумент о том, что прошлогодние рекордные темпы инфляции в еврозоне будут постепенно снижаться в 2023 году.
«Возможно, мы прошли пик», — заявил в пятницу экономист Oxford Economics Риккардо Марчелли Фабиани. Но он добавил: «Мы ожидаем, что инфляция будет снижаться лишь постепенно и останется высокой в краткосрочной перспективе».
Европейский центральный банк, который ориентируется на годовую инфляцию на уровне 2 процентов, уже указал, что он, вероятно, повысит процентные ставки на полпункта в феврале. Кристин Лагард, президент банка, заявила в прошлом месяце, что она ожидает, что процентные ставки вырастут «намного больше, потому что инфляция остается очень высокой и, как ожидается, будет оставаться выше нашей цели в течение длительного времени».
Декабрьские данные, свидетельствующие о снижении общей инфляции на фоне сохраняющегося ценового давления, вероятно, спровоцируют «напряженные переговоры между политиками в ближайшие несколько месяцев», отметил г-н Вистессен после публикации данных.
Ожидается, что Федеральная резервная система, центральный банк США, также продолжит повышение процентных ставок.
На этой неделе Гита Гопинатх, старший заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда, заявила: финансовые времена Что ФРС должна «держать курс» с запланированным повышением.
«Я думаю, ясно, что мы еще не совсем вышли из угла инфляции», — сказала она. При этом фонд также прогнозировал, что треть мировой экономики столкнется с рецессией в этом году.
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