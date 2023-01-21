«Это собачья страница»: подруга российской суперзвезды Ивана Проворова делает задумчивое заявление на фоне скандального бойкота защитника

Звезда защиты НХЛ Иван Проворов снова в центре внимания. Дискуссия о нем начала обостряться после того, как он отказался присоединиться к команде на праздновании Pride Night. Пока люди разжигают жаркие дебаты и критику в адрес Эвана, защитник хранит молчание по этому поводу. Тем не менее, компаньон хоккей Звезда, наконец, рассказала о проблеме.

Недавно подруга Проворова Мэдисон Фэйрхерст обратилась к людям с обращением к людям из аккаунта своей собаки в Instagram.

Подруга Эвана придумала подпись на странице своей собаки в Instagram.

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Звезда НХЛ получила ненависть и гнев после своего неоднозначного решения. Аккаунт Проворова в социальных сетях был засыпан ненавистными комментариями и критикой. Однако люди не остановились на достигнутом и начали нацеливаться на учетную запись в Instagram собаки ее подруги.

Поскольку Проворов не имел никакого отношения к этой странице, Фэйрхерст должен был представить историю с просьбой прекратить сеять ненависть на этой странице. Далее она объяснила цель страницы Чтобы повсюду распространять радость и улыбки, и никто не должен наносить ущерб достоинству страницы. «Я создал эту страницу, чтобы поделиться Дрейком со всеми, потому что он приносит столько радости в мою жизнь, и я знал, что он может сделать то же самое для многих других». , Я написал.

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Фэйрхерст также объяснила, что страница велась только ею и что Эван в этом не участвовал. Это собачья страница. Я написал, чтобы уточнить.

Почему звезду НХЛ бьют?

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спорить В который теперь входят игроки из других видов спорта. Он возник, когда Проворов отказался участвовать в праздновании Pride Night. Его команда, Philadelphia Flyers, уже давно выступает за включение сообщества ЛГБТК + в различные виды спорта и команды. Как и каждый год, во вторник запланирована традиционная игра.

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Однако российский футболист отказался участвовать в праздновании из-за своих религиозных убеждений. Сейчас у мужчины большое количество входящих сообщений и комментариев с критикой его самого и его действий. Будет интересно посмотреть, какие факты Эван представит в свою защиту.

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