(Рейтер) — Эфиопия, одна из самых быстрорастущих экономик Африки, подала заявку на вступление в блок развивающихся рынков БРИКС, сообщило в четверг министерство иностранных дел Эфиопии.

Термин БРИК был придуман экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом в 2001 году для описания подъема Бразилии, России, Индии и Китая. Страны БРИК провели свой первый саммит в 2009 году в России. ЮАР присоединилась в 2010 году.

«Мы ожидаем, что БРИКС даст нам положительный ответ на нашу просьбу», — заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Мелес Алем.

Он сказал, что Эфиопия будет продолжать работать с международными организациями, которые могут защитить ее интересы.

Страна Африканского Рога занимает второе место по численности населения в Африке, но ее экономика занимает лишь 59-е место в мире по данным Международного валютного фонда, что составляет менее половины размера самого маленького государства-члена БРИКС, Южной Африки.

В прошлом году Аргентина, занимающая 23-е место в мире, заявила, что получила официальную поддержку со стороны Китая, чтобы присоединиться к группе, которая рассматривается как сильная альтернатива развивающимся рынкам с Запада.

Южная Африка заявила в четверг, что она проведет следующий саммит в августе, как и планировалось, на фоне предположений, что он может быть перенесен в место, где президенту России Владимиру Путину не потребуется снимать обвинения в военных преступлениях.

На страны БРИКС приходится более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.

(Отчетность Хереворда Холланда, редактирование Дебби Бэббингтон)

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