Эфраим Сайкс присоединяется ко второму сезону сериала Netflix – крайний срок

Эксклюзивный: The Русская матрешка Команда собирается на второй сезон.

Эфраим Сайкс, сыгравший Джорджа Эккера в бродвейском мюзикле Гамильтон, Присоединяется к актерскому составу сериала Наташи Лионн на Netflix.

Сайкс, который является кандидатом Тони на роль в Не очень горд – жизнь и времена искушений Он сыграет звезду Майкла Джексона в грядущем бродвейском мюзикле и будет приглашенной звездой. Как и в случае с другими новыми актерами Энни Мерфи, Кэролайн Мишель Смит из Шарлотты Копли, лента не раскрывает никаких личных данных или описаний.

За первым сезоном последовала молодая женщина по имени Надя, которую сыграла Наташа Лионн, которая неоднократно уходила из жизни во время вечеринки в Нью-Йорке и выздоравливала в ту же ночь в непрерывной временной петле. В нем также снимались Грета Ли, Юул Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт.

Первый сезон Русская матрешка Выпущен в феврале 2019 года. Сериал, обновленный Netflix в июне 2019 года, создан Лионн, которая продюсирует генерального директора вместе с Эми Полер и Лесли Хедленд. В настоящее время идут съемки второго сезона этой летней премьеры.

Русская матрешка Произведено Universal Television, Poehler’s Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment.

Сайкс, выступление которого в Гамильтоне можно посмотреть на Disney +, также снялся на NBC. Лак для волос Live! Наряду с Арианой Гранде и другими телевизионными титрами Винил Smash 30 Rock И Люк Кейдж.

Он представлен CESD, Silver Lining Entertainment, Franklin, Weinrib и Rudell & Vassallo.