Эфраим Сайкс, уроженец Санкт-Петербурга, покидает главную роль в мюзикле Майкла Джексона

Эфраим Сайкс, выпускник Центра искусств округа Пинеллас при средней школе Гиббса, оставил главную роль в ярком грядущем бродвейском мюзикле. MGО жизни Майкла Джексона.

Майлз Фрост из Вашингтона, округ Колумбия, заменил Сайкса в постановке, написанной двукратным лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Лин Ноттаг (Разорение, пот) и поставлен Кристофером Уэлдоном, лауреатом премии “Тони”. Американец в Париже.

Согласно Variety, Сайкс покинул роль из-за конфликтов в расписании.

«Я покинул MJ с грустным сердцем», – сказал Сайкс в заявлении. «Этот год принес много изменений и возможностей, и хотя горько прощаться с творческой ролью и производством, я с нетерпением жду того, что будет дальше. Спасибо команде MJ и поздравляю Майлза. Я не могу подождите, чтобы увидеть, как вы сияете как король поп-музыки, и мы все, чтобы отпраздновать возвращение Бродвея ».

в Нью-Йорк Таймс В 2019 году сообщалось, что постановкой шоу занимаются Michael Jackson Estate и Columbia Live Stage. В статье говорилось, что Ноттинг и Велдон «ранее говорили, что мюзикл будет посвящен периоду в начале 1990-х годов, когда Джексон готовился к турне для его продвижения. здорово альбом. Когда его спросили, рассмотрит ли шоу обвинения в жестоком обращении, которые Джексон всегда отрицал, г-н Уэлдон сказал в апреле, что они будут «стараться» уважать сложности, сгибаться во тьме, но также узнавать об огромном количестве музыки, фильм и хореография, которые оставил после себя Майкл ». “

Производство планировалось открыть в 2020 году, но этого не произошло, когда пандемия закрыла Бродвей. В настоящее время предварительные просмотры запланированы на 6 декабря, а премьера состоится 1 февраля 2022 года в Театре Нила Саймона в Нью-Йорке.

Согласно Playbill, одна из проблем Сайкса – это роль во втором сезоне популярного сериала Netflix. Русская матрешкаСоздано Наташей Лионн, Эми Полер и Лесли Хедланд. Сериал сейчас снимается.

Сайкс опубликовал эту новость в Instagram и прокомментировал: «Оооочень большая честь работать с этими гениями !!»

Танцовщица с классическим образованием, появилась на Бродвее в Гамильтон И Ньюс И по телевизору в Живой лак для волос.

В 2019 году Сайкс был номинирован на премию Тони за роль в Не слишком горды: жизнь и времена искушений. За эту роль он получил премию Чита Ривера как лучший танцор бродвейского шоу.