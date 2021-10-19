Эффект Виктора Орбана: за что американские консерваторы любят Венгрию

Католическая церковь в Польше является более популярным и легитимным учреждением из-за той роли, которую она сыграла в сопротивлении коммунизму. Этой зимой в Кракове я взял интервью у философа Рышарда Леготко, бывшего антикоммунистического диссидента, который все больше разочаровывался в либеральной демократии в 1990-е годы, что просветило либеральных скептиков. Его книга 2016 года «Демон в демократии» стала оригинальным текстом для постлиберальных консерваторов. 71-летний Леготко утверждал, что демократы могут действовать как коммунисты. Хотя он допускает, что либеральная демократия превосходит коммунизм, он, тем не менее, утверждает, что некоторые характеристики коммунистической идеологии – вера в то, что она в конечном итоге возобладает во всем мире, что она представляет собой апофеоз человеческой природы, что она представляет собой кульминацию истории, – являются верно для либерализма. а также демократия. Обе, по его словам, объединяют идеологии: нет ничего «естественного» в отношении прав личности, «не существует такой вещи, как личность с правами», – говорит мне Леготко.

Леготко является членом правящей партии Польши «Право и справедливость» и был избран в Европейский парламент, где он является членом Комитета по культуре и образованию. На стене его салона висела картина, изображающая польскую кавалерию, кровавую разгромившую Красную Армию в 1920 году во время польско-советской войны. За окном краски польского пейзажа были настолько тусклыми, что город напоминал фотографию сепии. «Два десятилетия назад, – сказал мне Леготко, – была теория о том, что эпоха идеологии закончилась и что в условиях либеральной демократии мы решаем только проблемы, и никого не волнуют большие идеи». «Они не могли больше ошибаться. Мы – пленники определенных стереотипов мышления».

Общим знаменателем между марксистами и либералами, продолжил он, была «идея о том, что история идет вперед, вы не можете вернуться назад, я приготовил омлет, поэтому яиц больше нет». После падения коммунизма в 1989 году экономика Польши была быстро либерализована за счет приватизации и иностранных инвестиций, а стремление Польши присоединиться к Европейскому союзу привело к социальным реформам. «Раньше нам говорили:« Ну, старый порядок ушел, и теперь мы живем на свободе », – сказал Леготко. – Теперь, когда вы жили на свободе, вы должны сделать это, вы должны это сделать. Пойдем. Если это свобода, мы должны это делать? Мы не обязаны этого делать ». По словам Леготко, либеральная демократия не потерпит семьи, церкви и других нелиберальных институтов, которые Польша пыталась сохранить.

Говоря о культурных битвах в Америке, Леготко говорит, что попытки изменить традиционные представления о гендере ведут к «социальной инженерии». Я указал, что спор об именах – это вопрос борьбы с оскорбительными высказываниями и унижающим достоинство обращением, которое они вызывают. «Но вы можете оскорбить католиков в Польше, и судья скажет:« Ну, это личное мнение или художественное представление », – сказал он. Он утверждал, что дело не в ненависти как таковой, а в силе. «Вы говорите что-то о гей-активистах, и вас сразу же наказывают, потому что это язык вражды». Леготко настаивал, что контроль над языком – еще одно сходство между либеральной демократией и коммунизмом. «Язык диктуется вам властями, и если вы не подчинитесь, то будете наказаны». Партия Леготко пыталась принять закон, который штрафовал бы технологические компании за регулирование любых совершенно незаконных выступлений (даже если партия контролировала, как описывается участие Польши в Холокосте) – мера, используемая консерваторами США. Большой интерес.

«Мои друзья из США, они видят здесь страну, где консерваторы не загнаны в угол», – сказал Леготко. «Мы выиграли выборы, у нас есть институты, и поэтому эта либеральная машина считает нас нелегитимными». Далее он сказал, что проблема современного мышления заключается в отсутствии альтернатив. «Так что, если нам удастся сделать Польшу страной, где есть альтернатива, это будет что-то», – сказал Леготко. «Мы почти вымерший вид. Без нас мир был бы потерян».

на протяжении лета, Соединенные Штаты уже представили, как может выглядеть реализация таких идей по эту сторону Атлантики. Внесение в законодательные органы штатов законопроектов о контроле за преподаванием в государственных школах, которое консерваторы называют критической теорией расы или ее запретом, возможно, было первой попыткой постлиберальных членов использовать государственную власть в культурном регулировании. Кристофер Руффо, ведущий активист этого проекта (его идеи были опубликованы в The Tucker Carlson Show), Он сказал жителю Нью-Йорка Целью его движения было «создание конкурирующих центров власти» в государственном аппарате. В дискуссии с консервативным писателем и юристом Дэвидом Френчем Руффо бросил вызов «штамму наивного либертарианства, который утверждает, что любое вмешательство в государство является принятием государственной идеологии, и поэтому мы должны в одностороннем порядке отказаться от любой силы, любого направления или любого образования. государственные учреждения ».

В электоральной политике влияние постлиберализма находит выражение в Дж. Д. Вэнсе, авторе бестселлеров мемуаров. “Деревенская элегия” Кто на далеком втором месте, хоть и набирает обороты, Начальная школа в Огайо от республиканской кандидатуры в Сенат. Вэнс – хороший друг Дрехерра, и его с энтузиазмом поддерживает Такер Карлсон, который описал Вэнса как одну из тех очень редких фигур, которые «баллотируются на пост, потому что они действительно во что-то верят», – комментарий, который, кажется, игнорирует общий поворот в книге Вэнса. политика, от бывшего умеренного магната, выступающего против Трампа, до воина. Нестабильная культура, которая выходит за рамки, которые она когда-то охватывала. Вэнс также обратился в католицизм в 2019 году – Дрейхер посетил его церковный прием – потому что, по его словам, он обнаружил, что «католицизм был правильным». Вэнс смешивает свою речь с фразами из лексикона постлиберальных правых. В презентации Карлсона он сказал, что консерваторы должны «экспроприировать активы Фонда Форда» и перераспределить их среди людей, чьи жизни были разрушены «радикальной повесткой дня открытых границ», например, Урбана, если не полностью американцев. , Он посоветовал.