Эффект Джиншина: Камисато Аято, вероятно, просочился вместе с возможным аниме-рассказом.

В тот день просочилась информация о долгожданном игровом персонаже в Genshin Impact. /r/Genshin_Impact_Leaks, с несколькими изображениями, которые, кажется, взяты из грядущего короткометражного аниме. На фото Камисато Аято стоит рядом со своей сестрой Камисато Аякой во время игры.

Внешний вид Камисато Аято в значительной степени держится в секрете, хотя утечки предполагают, что он может появиться в какой-то момент в версии игры 2.6. Однако, если это правда, эта утечка в конечном итоге дала игрокам представление о внешности Аято с его длинными белыми волосами и специальной мантией с длинными рукавами.

Изображение через /r/Genshin_Impact_: утечки

Просочившееся изображение происходит из набора изображений, которые выглядят как какой-то специальный анимационный проект. Хотя большинство считает, что это сокращение от аниме, оно может варьироваться от уникального трейлера до адаптации.

Изображение через /r/Genshin_Impact_: утечки

Надежные источники информации, такие как Ubatcha и Papatronic, дали понять, что эти утечки происходят из законного источника. Кроме того, внешний вид Аято соответствует многим его более ранним описаниям из предыдущих утечек.

Однако до тех пор, пока это вещество не будет официально выпущено, важно, чтобы вы относились ко всему этому с недоверием. Потенциал того, что это будет фанатский проект, все еще витает в воздухе, поэтому не стоит слишком волноваться.