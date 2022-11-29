Юань — новый доллар, поскольку Россия возвращается

Россия прибегает к китайской валюте на фоне санкций

Москва стала 4-м центром оффшорной торговли юанем

Доля юаня на российском рынке форекс увеличилась с 1% до 45%

ЦБ РФ поддерживает тренд, но предупреждает о рисках

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА/ШАНХАЙ (Рейтер) — Китайский бизнесмен Ван Мин в восторге от перехода России на юань. Его светодиодная компания может заключать контракты с российскими клиентами в юанях, а не в долларах или евро, и они могут платить ему в юанях. Он говорит, что это «беспроигрышный вариант».

Планы Вана изменил конфликт на Украине и последующие санкции Запада в отношении Москвы, которые закрыли российские банки и многие их компании от платежных систем в долларах и евро.

Его бизнес по контрактному производству в России в прошлом был небольшим, но теперь он готовится инвестировать в складские помещения.

«Мы надеемся, что в следующем году продажи в России достигнут 10-15% от общего объема наших продаж», — сказал бизнесмен из южнокитайской прибрежной провинции Гуандун, чей годовой доход составляет около 20 млн долларов, в основном из Африки и Южной Америки.

Ван стремится воспользоваться быстрой «конверсией юаня» в российской экономике в этом году, поскольку изолированная страна ищет финансовые гарантии от азиатской державы Китая. Он видит беспроигрышную ситуацию в китайских экспортерах, которая снижает их валютный риск, а оплата становится более удобной для российских покупателей.

В то время как юань, или юань, постепенно вторгался в Россию в течение многих лет, за последние девять месяцев это движение превратилось в спринт, поскольку валюта захлестнула рынки страны и торговые потоки, согласно обзору Reuters данных и интервью с 10 игроками в бизнесе и финансах.

Сдвиг бюджета России на восток может стимулировать трансграничную торговлю, стать растущим экономическим противовесом доллару и ограничить усилия Запада по давлению на Москву экономическими средствами.

Биржевые данные, проанализированные Reuters, показали, что общий объем сделок в паре юань-рубль на Московской бирже увеличился в среднем почти до 9 миллиардов юаней (1,25 миллиарда долларов) в день в прошлом месяце. Раньше они редко превышали 1 миллиард юаней за целую неделю.

«Случилось так, что внезапно стало очень рискованно и дорого держать традиционные валюты — доллары, евро, фунты стерлингов», — сказал Андрей Акопян, управляющий директор московской инвестиционной компании Caderus Capital, имея в виду потенциальный риск банка, держащего иностранную валюту. валюты. Наказание за валютные вклады.

«Все были взволнованы и даже подталкивались к рублю или другим валютам, включая, прежде всего, юань».

Фактически, юань-рубль торговался на 185 миллиардов юаней в октябре, что более чем в 80 раз превышает уровень, наблюдавшийся в феврале, когда Россия начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине ближе к концу месяца, согласно биржевым данным.

Всплеск интереса привел к тому, что доля юаня на валютном рынке выросла до 40-45% с менее чем 1% в начале года, сообщил Дмитрий Песколов, руководитель отдела международных проектов Управления валютных рынков Московской биржи.

Для сравнения, доля пары доллар/рубль, на долю которой приходилось более 80% объемов торгов на российском рынке в январе, по состоянию на октябрь снизилась примерно до 40%, согласно данным биржи и центрального банка.

Министерство финансов США отказалось комментировать растущее присутствие юаня в России.

Российские гиганты хотят юань

Международные денежные потоки отражают аналогичную тенденцию.

До апреля Россия не входила даже в топ-15 стран, использующих юань за пределами материкового Китая, по величине входящих и исходящих потоков, согласно данным глобальной финансовой сетевой системы SWIFT.

С тех пор он переместился на четвертое место, уступив Гонконгу, бывшей колонии города Великобритании и Сингапуру.

Однако в глобальном контексте доллар и евро остаются доминирующими валютами, на которые приходится более 42% и 35% притока соответственно по состоянию на сентябрь этого года. Курс юаня вырос почти до 2,5% с менее чем 2% два года назад.

Деловой оптимизм Вана находит свое отражение в Шэнь Мухуэй, который возглавляет торговую группу для мелких экспортеров в Россию в соседней провинции Фуцзянь. Он сказал, что все больше и больше российских покупателей открывают счета в юанях и осуществляют сделки непосредственно в китайской валюте, что, по его словам, является огромным преимуществом.

«Конфликт между Россией и Украиной открыл возможности для китайского бизнесмена», — сказал Шен, добавив, что его ассоциация получила много запросов от китайских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в России.

К курсу юаня присоединяются не только китайские компании или малый бизнес.

По подсчетам Reuters, семь российских гигантов, в том числе «Русал», «Роснефть» и «Полюс», привлекли в общей сложности 42 млрд юаней в виде облигаций на российском рынке, и этот список может увеличиться за счет кредитора №1 Сбербанка. (СБЕР.ММ) А нефтяная компания «Газпромнефть» заявляет, что они также рассматривают возможность погашения долга в юанях.

Производитель алюминия «Русал», который покупает сырье в Китае, а затем продает там большую часть своей готовой продукции, сообщил агентству Reuters, что в этом году он увеличил долю юаня, используемого в покупках и продажах, и что эта доля будет продолжать расти. Хотя подробностей сообщить отказалась.

Одиннадцатое и Путин: «Без границ»

Хотя президент Владимир Путин уже давно стремится уменьшить зависимость России от доллара, в 2022 году эту тенденцию будет стимулировать геополитика.

Китай, вторая экономика мира, является крупнейшей мировой державой, не присоединившейся к экономическим санкциям против России. Действительно, Путин и президент Китая Си Цзиньпин заключили «безграничное» партнерство в феврале, за несколько недель до того, как Москва начала то, что она назвала «специальной военной операцией» на Украине.

Заместитель директора департамента международного сотрудничества ЦБ Андрей Мельников заявил в сентябре, что юань составляет около 19% торговых расчетов России с Китаем в 2021 году против 49% доли доллара.

Хотя данные за 2022 год еще не опубликованы, китайская валюта набирает силу, по словам Мельникова, который заявил на конференции, что спрос на ликвидность в юанях резко вырос из-за ограничения доступа к традиционным платежным методам и замораживания золота и иностранной валюты в офшорах. . обменные резервы.

В ЦБ отказались комментировать эту статью.

Глава банка Эльвира Набиуллина отследила рост, заявив в этом месяце законодателям, что приток юаня продемонстрировал «сдвиг в валютной структуре нашей экономики».

Регуляторы также осознают потенциальные риски, такие как несоответствие между растущим числом текущих счетов в юанях и депозитами в валюте, поскольку кредитование в юанях только начинает развиваться.

Центральный банк заявил, что кредиторы должны стремиться снизить возросшие риски конвертации своих балансов в юани — или разрывы между активами и обязательствами в юанях — путем увеличения платежей в юанях за импорт, инвестирования в ценные бумаги, деноминированные в юанях, или использования юаней в деловых операциях с другие. Страны.

Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности ЦБ, заявила на конференции в этом месяце, что регулирующие органы не планируют ограничивать использование юаня сейчас и могут стимулировать банки к большему использованию, смягчив требования по резервированию валюты, поскольку они ужесточают курс доллара и евро. .

Изобилие юаня

Акопян из Caderus Capital сказал, что некоторые российские брокерские компании сообщают, что их клиенты держат все большую часть своих активов в юанях.

Приток средств привел к значительному падению процентных ставок по депозитам в юанях в России. По данным агрегаторов российских банков и крупных китайских банков, она колеблется от 0,01% до 2,45% для годовых депозитов в юанях в России по сравнению с 1,6% для годовых депозитов на материке.

«Реально открыть счет в юанях можно в большинстве российских банков. Процентные ставки очень низкие, потому что в карманах инвесторов много юаней», — добавил Акопян. «Вот почему, как только любой продукт в юанях появляется на рынке, он становится очень популярным. На него есть большой спрос».

Некоторые мелкие российские вкладчики также начинают присоединяться, стремясь застраховаться от нестабильности курса рубля.

Андрей, специалист по коммуникациям из Москвы, который сказал, что переехал в Дубай в сентябре, чтобы избежать призыва воевать в Украине, купил юани и дирхамы онлайн через свой российский банк в качестве меры безопасности перед отъездом.

«Я вижу в этом способ спасти свои деньги от неожиданного падения курса рубля», — сказал 35-летний мужчина, попросивший не называть его фамилию, потому что он уклонился от мобилизации.

«Я могу конвертировать свои рубли в эти альтернативные валюты, но это все равно что покупать акции или облигации».

(1 доллар США = 7,2074 юаня)

Дополнительный репортаж Дэвида Лаудера в Вашингтоне. Под редакцией Видьи Ранганатан и Правина Чар

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.