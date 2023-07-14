Президент России Владимир В. Путин продвигает планы по участию в саммите в следующем месяце в Южной Африке, даже несмотря на то, что страна сталкивается с дипломатическими и юридическими последствиями его ожидаемого присутствия, заявил вице-президент ЮАР в пятницу.
Южная Африка примет у себя в августе в Йоханнесбурге встречу БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ожидается, что примут участие еще четыре главы государства.
«Для нас это большая дилемма», — заявил вице-президент Пол Машатил южноафриканскому новостному веб-сайту. Сообщение 24. «Конечно, его нельзя арестовывать. Это почти как пригласить своего друга к себе домой, а затем арестовать его. Поэтому лучшее решение для нас — не приходить».
Международный уголовный суд признал М. ЮАР, член суда, обязана арестовать г-на Путина, если он приедет в страну. Помня о своих теплых отношениях с Россией, южноафриканские официальные лица заявили, что обращаются за юридической консультацией при оценке своих обязательств перед Международным судом.
«Однако русские недовольны, — сказал г-н — сказал Машадиль. «Они хотят, чтобы он пришел».
Мистер. Машадиле лидирует. Официальные лица ЮАР выдвинули несколько возможных решений, но ни одно из них не убедило их коллег в странах БРИКС. Об этом сообщил представитель Машатила Вукани Мде.
Виртуальный саммит был исключен, и министр иностранных дел России Сергей В. Лавров г. Была также возможность противостоять Путину. «Единогласно поддержали» план переноса саммита в Китай, который не является членом Международного Суда, сказал г-н Трамп. сказала Мде.
Российские официальные лица сопротивлялись, и г-н Тем не менее, Южная Африка все еще пытается найти решение, и ее президент Сирил Рамафоса призывает г-на К. Пресс-секретарь сообщил, что продолжает переговоры с Путиным.
«Правительство ЮАР очень осторожно подходит к аресту действующего главы государства в беспрецедентной ситуации», — сказал он. сказала Мде.
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