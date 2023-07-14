Президент России Владимир В. Путин продвигает планы по участию в саммите в следующем месяце в Южной Африке, даже несмотря на то, что страна сталкивается с дипломатическими и юридическими последствиями его ожидаемого присутствия, заявил вице-президент ЮАР в пятницу.

Южная Африка примет у себя в августе в Йоханнесбурге встречу БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Ожидается, что примут участие еще четыре главы государства.

«Для нас это большая дилемма», — заявил вице-президент Пол Машатил южноафриканскому новостному веб-сайту. Сообщение 24. «Конечно, его нельзя арестовывать. Это почти как пригласить своего друга к себе домой, а затем арестовать его. Поэтому лучшее решение для нас — не приходить».

Международный уголовный суд признал М. ЮАР, член суда, обязана арестовать г-на Путина, если он приедет в страну. Помня о своих теплых отношениях с Россией, южноафриканские официальные лица заявили, что обращаются за юридической консультацией при оценке своих обязательств перед Международным судом.