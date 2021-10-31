ЮАР получит новый объект по отслеживанию космического мусора, частично принадлежащий России

Растущее количество мусора вызывает беспокойство, поскольку искусственные объекты, вращающиеся вокруг Земли, могут привести к опасным столкновениям с космическими кораблями. (Фото: Университет Майами)

Новое предприятие по обнаружению космических отходов будет создано в Хартебишуке в Северо-Западной провинции.

По мере того как человечество запускает в космос все больше спутников и космических аппаратов, мусор, оставшийся на орбите, увеличивает риск столкновений, угрожающих спутниковой связи и другим видам деятельности, например полетам человека в космос.

Антенна PanEOS, поставленная Российским космическим агентством Роскосмос и включенная в состав Южноафриканского национального космического агентства, станет частью российской группы телескопов слежения за космическим мусором.

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На этой неделе Южноафриканское национальное космическое агентство (Санса) и Российское космическое агентство Роскосмос объявили о новой антенне для отслеживания космического мусора, которая будет базироваться на объекте Хартбичок в Санса в Северо-Западной провинции.

«Антенна будет использоваться для отслеживания космического мусора», – сказал Санса. «Ожидается, что этот современный научный инструмент поможет многим агентствам в будущих запусках в космос, поскольку он поможет им избежать потенциальных столкновений с космическим мусором».

Космический мусор – растущая проблема спутников и космических аппаратов. За последние 60 лет космической деятельности человека в результате более 6000 запусков в космос было запущено около 56 450 объектов, около половины из которых остались там, по данным Европейское космическое агентство.

Большая часть этого мусора движется с высокой скоростью по орбите Земли и может сталкиваться со спутниками, нарушать связь или с пилотируемыми космическими кораблями, подвергая опасности жизни.

Южноафриканская антенна входит в состав российской группы телескопов, известной как PanEOS или «Оптико-электронный комплекс для обнаружения и измерения параметров движения космического мусора». В 2019 году Роскосмос объявил о планах по созданию станций мониторинга космических отходов в Южной Африке, Мексике и Чили. космос в африке упомянул этот год.

«Эта станция будет прогнозировать движение космического мусора практически в реальном времени и, таким образом, поможет уменьшить столкновение космического мусора с другими объектами в космосе», – сказала Татьяна Тищенко из Роскосмоса. по порту.

Санса заявляет, что Южная Африка предоставит наземную инфраструктуру и операционную поддержку, а Роскосмос предоставит телескоп и будет контролировать обработку данных.



Южная Африка, с ее географическим преимуществом на окраине африканского континента, все чаще позиционирует себя как место, благоприятное для международной космической деятельности. в прошлом году, Кабинет министров утвержден Компания Sansa и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выступят партнером по размещению станции глубоководного космического пространства в Матисфонтейне на мысе Западный. Ожидается, что станция будет поддерживать полеты человека в космос к Луне и Марсу.

У страны также есть история поддержки космических полетов. В 1960-х годах в Южной Африке проживала часть Сеть слежения за дальним космосом НАСА, который поддерживал американские миссии Apollo. Этот телескоп, позже преобразованный в радиотелескоп, лег в основу опыта Южной Африки в области радиоастрономии, которая подтолкнула ее успешную заявку на размещение массива квадратных километров (SKA). По завершении строительства SKA станет крупнейшим радиотелескопом в мире.

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