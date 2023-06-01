ЮАР рассматривает варианты выдачи ордера Международного уголовного суда на арест потенциального гостя Путина

ЙОХАННЕСБУРГ (Рейтер) — Южная Африка рассматривает варианты получения ордера Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, если он примет приглашение посетить саммит БРИКС в августе, сообщил представитель правительства ЮАР.

Как член Международного уголовного суда, Южная Африка теоретически обязана арестовать Путина на основании ордера, выданного судом в марте, в котором ему было предъявлено обвинение в военном преступлении — насильственной депортации детей с оккупированной Россией территории Украины.

Москва отвергает эти обвинения. Высокопоставленный российский чиновник также осудил идею переноса саммита в Китай.

ЮАР еще 25 января пригласила Путина на встречу 22-24 августа в Йоханнесбурге лидеров развивающихся экономик БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

«Твердого решения не было», — сказал Зейн Дангор, генеральный директор Департамента международных отношений, добавив, что министры, отвечающие за этот вопрос, скоро встретятся, чтобы рассмотреть отчет с изложением вариантов.

Высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности заявил в среду, что один из вариантов, набирающий популярность среди южноафриканских чиновников, — это попросить Китая, бывшего председателя группы, принять у себя саммит.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, что сообщения о том, что саммит БРИКС будет транслироваться в Китай из Южной Африки, являются ложными, сообщает «Интерфакс».

Кремль заявил во вторник, что Россия примет участие на «надлежащем уровне».

Бывший президент Табо Мбеки, чьи взгляды на международные отношения имеют влияние среди правительственных чиновников, заявил в интервью радиостанции 702 25 мая, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке.

«Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.

Заместитель министра Обед Бабила сообщил Би-би-си во вторник, что Южная Африка планирует принять закон, дающий Претории возможность решать, арестовывать или нет лидеров, разыскиваемых МУС.

Бабила не ответил на запросы о комментариях. Однако представитель Минюста, пожелавший остаться неназванным, заявил, что до саммита не будет достаточно времени, чтобы парламент принял такой закон.

Южная Африка в понедельник предоставила дипломатический иммунитет всем лидерам, которые присутствовали на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне на этой неделе. В Департаменте международных отношений заявили, что это стандартная процедура для всех международных конференций в Южной Африке.

«Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы любым международным судом в отношении любого лица, присутствовавшего на конференции», — заявил официальный представитель министерства Клейсон Моньелла.

Южная Африка ранее заявляла о своем намерении выйти из Международного уголовного суда после протестов против ее неспособности арестовать бывшего президента Судана Омара аль-Башира, разыскиваемого по обвинению в геноциде, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в Йоханнесбурге в 2015 году.

Правящий Африканский национальный конгресс в декабре решил, что Южная Африка должна отказаться от этого процесса и попытаться внести изменения в МУС изнутри.

Репортаж Кариен дю Плесси; Под редакцией Оливии Комвенда Мтамбо, Эдмунда Блэра и Шэрон Синглтон.

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