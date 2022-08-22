Юбилей Украины предупреждает Россию

Артиллерийские снаряды обрушились на город рядом с крупнейшей в Европе атомной электростанцией, а российские ракеты нацелились на черноморский порт Одесса, что вызвало предупреждения о возможных тяжелых российских ударах в преддверии шестимесячной годовщины войны в Украине.

В среду исполняется 31 год с тех пор, как Украина обрела независимость от советской власти, а также шесть месяцев с момента вторжения.

Президент Владимир Зеленский призвал к усилению бдительности, заявив, что Москва может попробовать «что-то особенно безобразное».

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В своем вечернем видеообращении в воскресенье Зеленский сказал, что обсудил «все угрозы» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и ООН. Он также сообщил, что информация была отправлена ​​другим мировым лидерам, в том числе генеральному секретарю Антониу Гутерришу.

«Все партнеры Украины проинформированы о том, что может приготовить террористическое государство на этой неделе», — сказал Зеленский, имея в виду Россию.

Британская Financial Times сообщила в статье, опубликованной в воскресенье, что посол Москвы в ООН в Женеве Геннадий Катилов заявил, что Эрдоган пытался способствовать диалогу.

Но Кадилов отверг слухи о переговорах между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, заявив, что «практической платформы для проведения этой встречи нет», говорится в сообщении.

Поскольку на Украине продолжают сыпаться снаряды, российские официальные лица подозревают взрыв заминированного автомобиля под Москвой, в результате которого погибла дочь Александра Дугина, радикального националистического идеолога, выступавшего за поглощение Украины Россией.

Хотя следователи заявили, что рассматривают «все версии» при установлении виновных, в МИД России предположили, что может быть связь с Украиной, советник Зеленского отрицает.

«Украина не имеет к этому никакого отношения, потому что мы не преступное государство, как Российская Федерация, и мы не террористическое государство», — заявил Михаил Подоляк в эфире украинского телевидения, предполагая, что инцидент был «кармической» расплатой. Сторонникам московского нашествия.

В то время как Украина готовится отметить день своей независимости в войне, которая сравняла с землей города и поселки, убила тысячи людей и вынудила миллионы бежать, официальные лица объявили о новых атаках России на цели на востоке и юге страны.

Особую тревогу вызвал обстрел Никополя, города под Запорожьем, где находится крупнейшая в Украине и Европе атомная электростанция.

За ночь Никополь пять раз подвергался обстрелам, сообщил в телеграмме губернатор области Валентин Резниченко.

В город попало 25 бомб, подожгли промышленный комплекс и отключили электричество 3000 жителей.

Бои под Запорожьем и субботний ракетный удар по городу Вознесенск на юге Украины, недалеко от второй по величине украинской атомной электростанции, усилили опасения ядерной аварии.

В воскресенье президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон провели телефонный разговор, в котором подчеркнули важность обеспечения безопасности атомных электростанций, подчеркнув при этом свою «твердую приверженность» Украине.

Местные власти объявили о ночных ракетных ударах по Одесской области Украины, где расположены порты, имеющие решающее значение для плана ООН, направленного на то, чтобы помочь украинскому сельскохозяйственному экспорту снова выйти на мировые рынки.

Представитель администрации региона сослался на информацию Южного военного командования о том, что за ночь из акватории Черного моря были запущены пять российских ракет «Калибр». Двое были сбиты силами ПВО Украины, еще трое попали в сельскохозяйственные объекты, пострадавших нет.

Россия заявила в воскресенье, что ракеты уничтожили склад боеприпасов, где хранились ракеты для ракет американского производства. В Киеве заявили, что пострадал склад.

В ежедневном обновлении Facebook государственные служащие Украины сообщили о нескольких попытках российского наступления за последние 24 часа на Донбассе, регионе, частично контролируемом промосковскими сепаратистами.

На юге российские войска предприняли успешное наступление на село Благодатное на границе Херсонской и Николаевской областей.

Ранним утром в воскресенье по городу Николаеву было нанесено несколько ракет С-300, сообщил в телеграмме губернатор области Виталий Ким.

Минобороны России заявило, что его силы уничтожили две гаубицы М777 на боевых позициях в Херсонской области и склад горючего в Запорожской области.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.